前男友欠5萬不還「樂天女孩IG留言要錢」！琳妲不忍了：還一直帶新歡出國

記者潘慧中／綜合報導

琳妲（林羿禎）不只是反骨男孩的成員，還身兼職棒啦啦隊Rakuten girls（樂天女孩）的工作，不時會和粉絲分享生活。她26日便以過來人的經驗奉勸大家，借錢前一定要三思而後行。

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▲琳妲至今還拿不回借給前男友的5萬塊。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）



琳妲在社群網站透露，某任男友3年前曾向她借了5萬塊且聲稱隔月還錢，但時間一到仍繼續拖欠。1年後，她再度追討，對方還是拿不出錢。再過1年，就算她問「到底要不要還給我了」，對方仍然不還。

▲琳妲透露前男友一直拖欠。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）



分手後，這位前男友不但還是不還錢，也不解釋任何原因，琳妲卻一直看到對方帶新歡出國，「你有錢出國，怎麼沒有錢還給我？」更誇張的是，前任後來又換了新女友，她看到對方狂放閃，便忍無可忍留言：「你有錢帶女朋友發閃照，為什麼沒有錢還給我？」

▲琳妲到前男友的IG留言要錢。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）



不久後，琳妲的社群網站和LINE都被前男友封鎖了，5萬塊至今還沒拿回來，「以後你們借錢真的要三思而後行，你不借別人錢會失去這個朋友，但你錢還在；但若你借了別人錢的話，失去這個朋友，然後錢還不見，因為要不回來。」

▲琳妲最後還被封鎖。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）