富邦啦啦隊女神李雅英愛心救浪浪　呼籲大家別棄養

記者葉文正／台北報導

財團法人流浪動物之家基金會店鋪「浪愛歇歇」於 26 日上午正式開幕。並邀請韓籍富邦人氣啦啦隊女神李雅英擔任開幕愛心大使，吸引眾多粉絲前來朝聖。李雅英現場更表示：「大家好，我是李雅英！請大家不要棄養浪浪，台灣人都很有愛心且溫暖。」

▲李雅英與浪浪。（圖／流浪動物之家基金會提供）

李雅英說，感謝大家在忙碌的星期五早晨一同響應公益活動活動，作爲財團法人流浪動物之家活動大使，感到非常榮幸！她認為：「臺灣人真的很有愛心也很溫暖，聽說很多團體都在關心流浪動物和遺棄動物的問題，不知道正確的飼養方式，也有不小心弄丟狗狗繩子的情況，但最大的問題可能是棄養。」

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▲李雅英為海報簽名。（圖／流浪動物之家基金會提供）

李雅英以愛心大使身分表示，這次基金會的店鋪「浪愛歇歇」，提供一個很好的地方讓大家能夠來這裡交流飼養貓貓狗狗的知識，期待大家透過這樣的交流，減少狗狗貓貓被棄養的機率，這次跟基金會共同合作的海報，工作收益也將全額捐贈至財團法人流浪動物之家基金會，真心的希望可以用我小小影響力 幫助到更多流浪動物，共同創造一個更美好的社會，讓每一隻貓貓狗狗都能找到屬於他們的溫暖家庭，也謝謝大家的支持！」善盡大使之責。

▲李雅英與董事長陳士綱。（圖／流浪動物之家基金會提供）

流浪動物之家基金會的董事長陳士綱也表示，基金會多年來致力於拯救 流浪動物並提供一個安穩的居所，但隨著時間的流逝，保育場的孩子們也越來 越多，需要大眾的支持才能夠繼續救援。創立「浪愛歇歇」是希望能從根源與 飼主溝通、解惑，以此達成基金會和民眾在流浪動物議題一同努力的共識。