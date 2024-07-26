串流收視週榜／高橋一生《怪醫黑傑克》登頂冠軍！5喜劇熱播又灑糖

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星高橋一生接演台劇《零日攻擊ZERO DAY》，掀起全台網友關注，其實他剛主演新劇《怪醫黑傑克》，劇集在台灣也拿下平台收視第一。而夏季喜劇正旺，《ETtoday星光雲》整理最新收視排行，同時介紹5部熱播喜劇。

friDay影音／黑幫老大愛上她《陪玩的女人》

▲friDay影音收視週榜（7/15-7/21）。（圖／friDay影音提供）

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最新熱播韓劇《陪玩的女人》嚴泰九、韓善伙主演，描述一個金盆洗手的黑幫老大「徐持煥」，某天邂逅令他心動的女子「高恩河」，為其情竇初開卻不知怎麼表達，兩人互動鬧出不少笑話。最新一週收視排行第3高，第一名仍是Bromance韓劇《黑幫的我成了高中生》。

▲韓劇《陪玩的女人》描述金盆洗手黑幫老大遇到真愛的故事。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／高橋一生《怪醫黑傑克》

▲Hami Video收視週榜（7/15-7/21）。（圖／Hami Video提供）

高橋一生主演真人版《怪醫黑傑克》，改編自漫畫之父手塚治虫的同名代表作，並找來7歲童星永尾柚乃扮演黑傑克助手「皮諾可」，雖然只有一集，在日本創下10.3%的收視成績，高橋一生與永尾柚乃的演技廣獲好評，在台灣串流上線，首週平台收視第3，最新一週登上第一。而第2名是電影版《孤島診療所2022》，是日劇播畢16年後推出電影版完結篇，吸引眾多鐵粉收看。

▲高橋一生現在是日本一線男神，最新作品《怪醫黑傑克》演技廣獲好評。（圖／翻攝自X）

iQIYI／《唐朝詭事錄之西行》

▲iQIYI收視週榜（7/15-7/21）。（圖／iQIYI提供）

《唐朝詭事錄》由楊旭文主演，描述大唐盛世下，金吾衛「盧凌風」與狄公的親傳弟子「蘇無名」聯手連破奇案的過程，自2022年播出第1季，相隔2年再推出第2季《唐朝詭事錄之西行》，搶攻大陸暑期檔收視市場。劇集開播後在台灣iQIYI衝上收視第2，目前霸榜第一仍是羅雲熙、宋軼的《顏心記》。

KKTV／夏季3喜劇霸榜

▲KKTV收視週榜（7/15-7/21）。（圖／KKTV提供）

炎夏看喜劇心情爽！KKTV收視第一仍是《新宿野戰醫院》，由鬼才編劇宮藤官九郎執筆寫醫療劇，用喜劇橋段描述繁華的新宿歌舞伎町內，許多不為人知的社會黑暗。而上週第3名《西園寺小姐不做家事》本週上升至第2名，改編自同名少女漫畫，描述不做家事的職場單身女性「西園寺一妃」，意外與單親父女檔「楠見」組成偽裝家庭的愛情喜劇。第3名是《青島君很壞》，同樣也是少女漫畫改編，描述斷念結婚的35歲魚乾女「葛木雪乃」，與26歲年下同事「青島瑞樹」偽裝情侶，卻意外萌生真感情的故事，男主角長相帥氣卻是拒絕愛情的「絕食男」，但唯獨對女主角心生憐愛，互動勾起觀眾少女心，火速圈出一票追劇粉。

▲《新宿野戰醫院》是醫療題材喜劇。（圖／翻攝自X）

▲《西園寺小姐不做家事》描述職場單身女性意外與單親父女檔組成偽家人。（圖／翻攝自X）



▲《青島君很壞》描述35歲魚乾女與年下26歲絕食男的愛情火花。（圖／翻攝自X）

LINE TV／古裝喜劇《珠玉在側》

▲LINE TV收視週榜（7/15-7/21）。（圖／LINE TV提供）

LINE TV冠軍寶座換人！張娜拉主演的律師劇《好搭檔》，擠下了霸榜多週的台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》。《好搭檔》由專門負責離婚訴訟的律師崔唯娜撰寫劇本，描述人氣離婚律師「車恩京」不但陷入離婚危機，又與新人律師「韓宥利」時常因案件產生衝突，劇情開戰感十足。另一部是古裝陸劇《珠玉在側》，迅速衝上平台收視第3，該劇由徐璐、畢雯珺主演，描述孤女「單單單」入府當裴家少爺的貼身丫頭，兩人不吵不相識，更意外擦出愛火。

▲《珠玉在側》由徐璐、畢雯珺主演。（圖／翻攝自微博）

MyVideo／《繁花》完結

▲MyVideo收視週榜（7/15-7/21）。（圖／MyVideo提供）

胡歌主演的《繁花》在台灣已經全集上線完結，從首播到大結局一路都是收視冠軍。《我的婆婆2》在眾多新劇夾擊下，仍持續守住前3名，張娜拉《好搭檔》描述女律師的離婚危機，打中女性觀眾的心，也衝上了平台第3名。

▲《繁花》全集完結仍穩居冠軍寶座。（圖／MyVideo提供）