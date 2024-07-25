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港台4新人歌手聯合開唱　初次見面就玩比腕力

記者蔡琛儀／台北報導

台港獨立新人歌手聯手舉辦「怎麼可能沒有吉他」演唱會，由Giu林郡彥、JOYCE就以斯、Gordon Flanders及Moon Tang四位歌手共演。在演唱會前，他們透過IG及StreetVoice成為網友，交流音樂想法，直到演唱會才首度見面。

▲▼《怎麼可能沒有吉他》演唱會。（圖／尚慶創意提供）

▲台港獨立新人歌手聯手舉辦「怎麼可能沒有吉他」演唱會。（圖／尚慶創意提供）

四位歌手在演唱會中各展吉他才華，並輪流合唱，傳達音樂大同的美好理想。Giu林郡彥表示，在街聲追蹤Gordon很長一段時間，「他的歌是我很喜歡的風格，在音樂的想法上都會有共鳴。」而JOYCE就以斯則表示和香港的音樂人都是在IG上認識的，「原本是網友，在網路上聽到他們的歌聲和作品，就默默許願可以有一天帶著吉他和他們一起聊天玩音樂！」

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JOYCE就以斯說：「能和香港的音樂朋友們認識，待在一起兩天，很像一個夏令營，有聽不完的音樂和聊不完的天，實在是可遇不可求的機會！」她並提到最難忘的事是和香港的朋友們在後台比腕力，「我兩手還是贏不了Moon的保鑣（經紀人），5秒中內被秒殺。」

▲▼《怎麼可能沒有吉他》演唱會。（圖／尚慶創意提供）

▲四人關係既是網友，也是粉絲。（圖／尚慶創意提供）

此外，四人也分享了他們對台灣的印象和喜愛的台灣食物，Moon Tang說自己是第三次來台灣。回想第一次是跟學校來的，「覺得這裏的人很友善。」也趁這次來台早起在市區亂逛，「發現台灣有很多小店，有很多寧靜的空間讓人休息，是我十分喜歡的！」Gordon Flanders說自己最愛的台灣食物是蚵仔煎，Moon Tang則是地瓜球，兩人一致說沒有不敢吃的台灣食物，Moon說：「可以吃的我都吃！」

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