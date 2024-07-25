Joeman第一次在美國報警！出機場搭車「3狀況超不對勁」火大：很賭爛

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber Joeman（九妹）日前和工作團隊前往美國拍攝影片，沒想到第一次抵達紐約機場，「坐計程車就被坑了一筆」，氣到當場報警後，發現路邊剛好有兩名警察，他直接下車討個說法！

▲Joeman紐約搭車被坑。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）



由於是第一次前往紐約，因此踏出機場後，Joeman也不清楚要去哪裡搭乘計程車。此時，有位西裝男主動上前指路、還幫忙在紙條上寫好他要去的飯店，「看起來就超像在機場的官方人員」，但他事後才發現這是集團犯案，西裝男只是引導他去搭黑車的一員。

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▲Joeman後來才發現這是集團犯案。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）



Joeman當下一搭上車就覺得有點不對勁，第一個原因是那看起來不像計程車，第二個原因是就算他事前詢問價格，司機都只回答「按照紐約的費率」，第三個原因是跳表速度異常地快，更怪的是，司機後來還說因為要看導航，所以要隱藏跳表APP。

▲Joeman上車後就覺得越來越不對勁。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）



一路上，司機都很自然地聊天，結果打開跳表APP那瞬間，Joeman坦言「我整個心涼半截，484美金，然後在我們聊天過程中，跳到499美金（約1萬6千元新台幣）。」

▲Joeman一看到金額直接心涼掉。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）



不甘心的Joeman決定跟司機殺價，對方一開始只願打8折，「而且在吵的過程中，那個價格還一直在跳！」他嚴肅表示最多只願給200美金，對方便開始威脅要將他送回機場，於是他決定當場報警，「很賭爛！」

▲▼Joeman氣到當場報警。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）



接著，因為剛好看到路邊有兩個警察，Joeman便馬上下車表明狀況，誇張的是，司機將跳表APP拿到警察面前時，瞬間變成350元美金，並堅稱一上車都有說好按時間、距離跳表，「不然這樣啦，我算你300。」

▲Joeman下車跟路邊兩名警察說明狀況。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）



最後，Joeman雖然覺得自己太快妥協，但想到帶著工作團隊、攝影器材和行李箱都仍在計程車上，他決定不再花時間吵架；而且若強行走人，說不定過兩個街口就被搶，「應該還是我怕麻煩，但這個怕麻煩的代價實在是很貴」，唯一慶幸的是工作夥伴都平安沒事。