唯一華語片！《女兒的女兒》前進多倫多影展　張艾嘉嗨喊「好光榮」

記者蕭采薇／台北報導

由侯孝賢、張艾嘉監製，黃熙執導的劇情長片《女兒的女兒》，入圍今年多倫多國際影展「Platform 站台」競賽單元並將於多倫多全球首映，該片也是唯一華語競賽片，堪稱台灣之光。飾演電影女主角的張艾嘉得知消息後驚喜表示：「能入圍競賽我覺得太光榮了，很期待再訪多倫多影展這個老朋友！」

▲張艾嘉主演的《女兒的女兒》入圍多倫多影展站台單元，也是唯一華語競賽片。（圖／東昊提供）

《女兒的女兒》是導演黃熙自《強尼･凱克》後睽違六年的電影作品，自今年在坎城影展曝光之後備受各界影迷期待。電影講述由張艾嘉飾演的金艾霞，原本應該要開始享受孩子成家獨立後的悠閒下半生，卻因為一場意外打亂了生活節奏，不得不重新爬梳身為母親也同時身為女兒的複雜情結，並迎接自己從未想像過的新的挑戰。

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除了金獎影后張艾嘉參與演出之外，金馬影后林嘉欣與入圍金馬最佳女配角的劉奕兒在戲中飾演張艾嘉的女兒，三位實力派女星同台飆戲，讓電影更添細膩與感動。

《女兒的女兒》從劇本發想到完成，費時超過五年，從一開始就點頭答應演出並身兼監製的張艾嘉回憶：「當時接到侯孝賢導演的電話，表示黃熙有個不錯的劇本想邀請我合作，我就一路陪伴這個作品到現在。」

▲劉奕兒在《女兒的女兒》飾演張艾嘉的女兒，片中造型突破以往形象，相當帥氣。（圖／東昊提供）



張艾嘉形容《女兒的女兒》不只是一個美麗又動人的故事，更是一位女演員非常期待的角色，因為人生最糾結的情感莫過於家人間的親情，這次飾演的女主角金艾霞就是夾在瘋狂母親與叛逆女兒之間，還特別遠赴紐約進行拍攝，這五年的拍片過程相當不容易。卻也讓張艾嘉感到非常過癮。

當得知《女兒的女兒》入圍了多倫多影展站台競賽，一路陪著電影從0到1的張艾嘉也開心表示恭喜：「這次台灣電影能代表華語片進到競賽單元，我覺得對我來說真的是非常光榮的一件事！真的是太美好了！」

▲林嘉欣在《女兒的女兒》飾演張艾嘉的女兒，一起面對難解的母女情結。（圖／東昊提供）

張艾嘉在1992年就被多倫多影展選為「焦點影人」，成為東方女演員第一人，2015年也曾帶著導演作品《念念》在多倫多首映，所以對她來說多倫多影展就像是一個熟悉的老朋友，她感性地說：「這麼久沒見，終於能再帶著喜愛的作品回到多倫多影展，我覺得非常高興！」