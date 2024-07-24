IG百萬粉！Meen、Ping三搭爆高人氣　宣布來台「歡迎推薦美食」

記者蕭采薇／台北報導

泰國BL男星Meen、Ping憑藉著《愛龍奈》、《親愛的黑幫歐巴My Dear Gangster Oppa》、《球愛神助攻The Rebound》三搭CP迅速竄紅，在IG坐擁百萬粉絲，他們宣布將在9月21日舉辦首次來台見面會。他們表示相當期待來台見粉絲，也說對於台灣美食略有耳聞，歡迎粉絲在IG推薦他們特色美食：「有機會一定要好好品嚐！」

▲Meen（左）與Ping已經三搭，是粉絲心中經典的CP組合。（圖／翻攝自thedndstudioth IG）

Meen和Ping之間自然流露的化學反應一直是粉絲們津津樂道的話題，他們在《愛龍奈》、《親愛的黑幫歐巴My Dear Gangster Oppa》和《球愛神助攻The Rebound》中，自然流露的情感和默契，讓觀眾感受到了真實的愛情。

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Meen曾分享了他對Ping的讚賞，他說：「Ping總是能夠讓角色變得生動，他的表演讓我們的每一個場景都充滿了真實的情感。」而Ping則回應：「和Meen一起演戲總是很輕鬆，我們的互動很自然，這讓我們能夠更好地表現出角色之間的愛情。」

而從《愛龍奈》中的浪漫搞笑，到《親愛的黑幫歐巴My Dear Gangster Oppa》中的動作與深情，與《球愛神助攻The Rebound》的隊友情，Meen和Ping展示了他們的多樣的角色演繹能力。其中在《親愛的黑幫歐巴My Dear Gangster Oppa》中兩人的親密互動，讓觀眾感受到他們之間的深厚感情和複雜的情感糾葛。

▲Meen（左）與Ping在BL泰劇《親愛的黑幫歐巴》親密戲成粉絲經典。（圖／翻攝自thedndstudioth IG）

《MVP MeenPing 1st Fan Meeting in Taipei》將於9月21日下午四點在台北HANASPACE花漾展演空間展開，並於8月3日中午12點於KKTIX售票，主辦單位更祭出擊掌Hi Touch、Special Talk等福利，詳洽富達盛娛樂官方粉專與IG。