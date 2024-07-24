樂團MV豁出去！　派團員犧牲「秀下半身堅挺樣」全場看呆

記者蔡琛儀／台北報導

冰球樂團將於下個月於Zepp New Taipei開唱，在演唱會前一個月的準備期中，他們驚喜發行第三首單曲〈Never Gonna Stop〉，該曲是一首帶有英倫風情的歌曲，傾訴遠距離戀愛中的思念與愛意，MV由冰球團員Keyboard手蒙出演男主角，鼓手士捷則飾演開門闖進房間目睹蒙沉醉其中及滿地衛生紙的室友。

▲冰球樂團〈Never Gonna Stop〉MV由團員親自上陣。（圖／何樂音樂提供）

拍攝當天的天氣十分炎熱，蒙頂著40度高溫在老屋拍攝超過10小時，並在內褲當中黏上「假巨根」，下半身呈現「堅挺不拔」的樣子，笑壞全場。他的角色設定參考是電影《春光乍洩》中在房間獨舞的張國榮，並在正式開拍時秀出他獨有的舞步，持續好幾分鐘都不停，直到導演喊卡為止。

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蒙害羞表示其實平常他都穿長褲居多，原因竟是因為他覺得自己的腿毛蠻多想遮一下，這次為了拍MV竟直接從長褲變成只穿內褲，他還將腿毛除掉一些，但竟然被現場的工作人員笑問：「你確定除過了?」他則馬上說：「所以就知道原本腿毛有多炸裂了吧？」至於未來的MV，冰球樂團表示不排除有可能會變成團員輪流出演。

▲冰球團員Keyboard手蒙搞笑戴上假陽具。（圖／何樂音樂提供）