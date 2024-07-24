劉亞仁被求刑4年！　檢察官狠批：利用身份＋財力藐視韓司法

記者張筱涵／綜合報導

南韓檢察機關以涉嫌習慣性注射毒品的罪名，對知名演員劉亞仁（本名嚴弘植，38歲）求刑4年有期徒刑。今日（24日），首爾中央地方法院刑事合議25部（首席法官池貴妍）對劉亞仁及另一名被告進行了結案公判。檢察官在庭上請求法院判處劉亞仁4年有期徒刑。

▲劉亞仁。（圖／視覺中國CFP）



檢察官對於量刑理由表示，劉亞仁作為知名藝人，利用其財力和職業優勢欺騙醫生，習慣性地使用約韓幣5億元（約台幣1250萬元）的金錢非法取得醫療用毒品，並在海外利用封閉的人際網絡吸食毒品。他指出，劉亞仁過去曾發表過有見地的言論，社會責任重大，但根據證據顯示，劉亞仁和其友人崔某利用他們的社會影響力掩蓋自己的罪行。

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此外，檢察官還強調，劉亞仁利用社會影響力試圖封口，並讓友人逃往海外，藐視韓國的司法系統，其犯罪情節極其惡劣。劉亞仁被指控自2020年9月至去年3月期間，181次注射異丙酚（Propofol），並從2021年5月至去年8月期間，以他人名義非法獲取處方鎮靜劑。

檢察官曾於去年5月和9月兩次向法院申請逮捕令，但均被駁回，因此對劉亞仁和崔某進行不拘留起訴。今日的結案公判中，檢察官再次強調了量刑的必要性，請求判處劉亞仁4年有期徒刑。