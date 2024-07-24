ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

劉亞仁被求刑4年！　檢察官狠批：利用身份＋財力藐視韓司法

記者張筱涵／綜合報導

南韓檢察機關以涉嫌習慣性注射毒品的罪名，對知名演員劉亞仁（本名嚴弘植，38歲）求刑4年有期徒刑。今日（24日），首爾中央地方法院刑事合議25部（首席法官池貴妍）對劉亞仁及另一名被告進行了結案公判。檢察官在庭上請求法院判處劉亞仁4年有期徒刑。

外送稿用 ▲▼劉亞仁。（圖／視覺中國CFP）

▲劉亞仁。（圖／視覺中國CFP）

檢察官對於量刑理由表示，劉亞仁作為知名藝人，利用其財力和職業優勢欺騙醫生，習慣性地使用約韓幣5億元（約台幣1250萬元）的金錢非法取得醫療用毒品，並在海外利用封閉的人際網絡吸食毒品。他指出，劉亞仁過去曾發表過有見地的言論，社會責任重大，但根據證據顯示，劉亞仁和其友人崔某利用他們的社會影響力掩蓋自己的罪行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，檢察官還強調，劉亞仁利用社會影響力試圖封口，並讓友人逃往海外，藐視韓國的司法系統，其犯罪情節極其惡劣。劉亞仁被指控自2020年9月至去年3月期間，181次注射異丙酚（Propofol），並從2021年5月至去年8月期間，以他人名義非法獲取處方鎮靜劑。

檢察官曾於去年5月和9月兩次向法院申請逮捕令，但均被駁回，因此對劉亞仁和崔某進行不拘留起訴。今日的結案公判中，檢察官再次強調了量刑的必要性，請求判處劉亞仁4年有期徒刑。

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

推薦閱讀

「颱風天就是要泛舟」泛舟哥去哪了？36歲當上經理現況曝　4年前娶辣妻

「颱風天就是要泛舟」泛舟哥去哪了？36歲當上經理現況曝　4年前娶辣妻

歐陽妮妮爆「懷孕3個月」先有後婚！張書豪戒菸當爸　友摸孕肚全被拍

歐陽妮妮爆「懷孕3個月」先有後婚！張書豪戒菸當爸　友摸孕肚全被拍

日網紅看颱風假：台灣政府真可憐！「全台同心的時刻」　揭台日最大差異

日網紅看颱風假：台灣政府真可憐！「全台同心的時刻」　揭台日最大差異

蕭亞軒男友爆是「荷蘭假富二代」！死纏惡行曝光　交往8個月怒分手

蕭亞軒男友爆是「荷蘭假富二代」！死纏惡行曝光　交往8個月怒分手

唐治平失魂脫序真相！　親友爆「母子口角對話」：心理上極度無安全感

唐治平失魂脫序真相！　親友爆「母子口角對話」：心理上極度無安全感

暗黑IU是她！人妻下海當女優「1天做7次」超猛　卻爆被攝影師性騷擾

暗黑IU是她！人妻下海當女優「1天做7次」超猛　卻爆被攝影師性騷擾

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

熱跳三振舞挨批「淪落」！　舒子晨直球回：大螢幕賺的還沒啦啦隊多

熱跳三振舞挨批「淪落」！　舒子晨直球回：大螢幕賺的還沒啦啦隊多

陸網出征小S女兒Lily！「廣告被大動作下架」　只因1年前脫口一句話

陸網出征小S女兒Lily！「廣告被大動作下架」　只因1年前脫口一句話

鳳梨入珠88顆太猛！「日42萬超正AV女優也煞到」　曖昧私聊對話曝光

鳳梨入珠88顆太猛！「日42萬超正AV女優也煞到」　曖昧私聊對話曝光

林靖恩公園混男街友被拍！　李坤城兒撂重話：從沒檢討過自己

林靖恩公園混男街友被拍！　李坤城兒撂重話：從沒檢討過自己

李蒨蓉「偷匯錢給兒」和尪吵架　小孩赴美2年變了：感謝腦公小氣

李蒨蓉「偷匯錢給兒」和尪吵架　小孩赴美2年變了：感謝腦公小氣

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

「颱風天就是要泛舟」泛舟哥去哪了？36歲當上經理現況曝　4年前娶辣妻

歐陽妮妮爆「懷孕3個月」先有後婚！張書豪戒菸當爸　友摸孕肚全被拍

日網紅看颱風假：台灣政府真可憐！「全台同心的時刻」　揭台日最大差異

蕭亞軒男友爆是「荷蘭假富二代」！死纏惡行曝光　交往8個月怒分手

唐治平失魂脫序真相！　親友爆「母子口角對話」：心理上極度無安全感

暗黑IU是她！人妻下海當女優「1天做7次」超猛　卻爆被攝影師性騷擾

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

熱跳三振舞挨批「淪落」！　舒子晨直球回：大螢幕賺的還沒啦啦隊多

陸網出征小S女兒Lily！「廣告被大動作下架」　只因1年前脫口一句話

鳳梨入珠88顆太猛！「日42萬超正AV女優也煞到」　曖昧私聊對話曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

劉亞仁

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 炎亞綸被判緩刑首吐心聲！「憋了6年」不忍了苦訴：年紀是我的原罪
  2. IG百萬粉！Meen、Ping三搭爆高人氣　宣布來台「歡迎推薦美食」
  3. YTR們也誤會「十盛用北海道鮮奶」！片段全被挖　小吳、紀卜心又挨轟
  4. ITZY隊長喝「Toyz飲料店」！　咬吸管自拍照曝光
  5. 歐陽妮妮凸肚飄孕味！張書豪戒菸被疑「先有後婚當爸了」低調回應
  6. 上映第一天就遇到颱風！　《死侍與金鋼狼》血漿「噴好噴滿」
  7. 樂團MV豁出去！　派團員犧牲「秀下半身堅挺樣」全場看呆
  8. 24歲才脫單　黃豪平曝全因小時沒被教兩性關係
  9. 無禮男硬闖要合照！遭阻止竟嗆「破演員什麼了不起」　葉童嚇壞
  10. AKB48 Team TP成員消失一年近況曝光！　重返舞台宣布好消息

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366