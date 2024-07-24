無懼凱米襲台！《社內相親》薛仁雅抵高雄　明如期站台精品開幕

▲韓女星薛仁雅無懼強颱飛抵高雄，明天下午將擔任精品開幕嘉賓。（圖／民眾提供）

記者許宥孺／高雄報導

韓國女星薛仁雅以爆笑甜寵劇《社內相親》打開知名度，她受精品品牌邀請，將到高雄出席開幕記者會，不巧卻碰上強颱凱米襲台，不過歐逆仍照原訂行程，今(24日)下午搭乘大韓航空平安抵達小港機場。據悉，薛仁雅仍會如期出席品牌開幕記者會。

薛仁雅今日搭乘大韓航空KE 5699班機，於下午2點多平安飛抵高雄小港機場，約於2點50分步出入境大廳，薛仁雅頂著俏麗短髮造型現身，身穿黑色羅紋針織衫、搭配高腰丹寧工裝褲，不少粉絲無畏風雨到場應援，並送上餅乾零食和台味十足的「茄芷袋」，歐逆也親切地向粉絲握手致意，隨後在工作人員陪同下，搭乘保母車下榻飯店休息。

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▲▼薛仁雅展現親民風格，收下粉絲送上的禮物。（圖／民眾提供）

薛仁雅此次來高雄行程3天，預計明日出席義享時尚廣場Tory Burch精品開幕記者會，並擔任開幕嘉賓，這是她首度來台亮相。不過受天氣影響，是否會影響粉絲團應援並不明朗。

薛仁雅曾飾演熱門韓劇《哲仁王后》恃寵而驕卻愛恨分明的嬪妃，與《社內相親》裡直率純粹的討喜千金「陳映書」，因而引發觀眾高度關注，並於2023年底黑馬話題韓劇《閃亮的西瓜》擔綱主角，扮演擅長拉大提琴的氣質校花；私底下的她個性爽朗充滿活力熱愛戶外運動，經歷過4年偶像練習生涯練就深厚的唱歌功力，更常分享彈吉他清唱的片段，才華洋溢。