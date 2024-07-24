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綾瀨遙爆熱戀同居小11歲傑尼斯偶像！「前所未有的認真」　公司回應了

記者田暐瑋／綜合報導

日本39歲女星綾瀨遙爆出新戀情！對象是傑尼斯男團SixTONES的傑西（ジェシー），兩人年紀相差11歲，因合作電影《左輪手槍莉莉》擦出愛火，據知情人士透露，他們是認真交往，且已經同居，雙方並未否認戀情。

▲綾瀨遙爆熱戀。（圖／翻攝自綾瀨遙、傑西IG）

▲綾瀨遙爆熱戀。（圖／翻攝自綾瀨遙、傑西IG）

據日媒《女性SEVEN》報導，綾瀨遙和SixTONES的傑西熱戀同居中，2022年在電影《左輪手槍莉莉》中合作，有多場動作場面對手戲，培養出極佳默契，電影殺青後開始私下聯絡，業界人士透露：「雙方都有自己的立場，因此並不是馬上就能確定交往關係。他們開始以朋友身份相處，例如在完全私人包廂的餐廳進行聚餐，小心翼翼且細心地建立這段關係。」

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▲綾瀨遙爆熱戀。（圖／翻攝自綾瀨遙、傑西IG）

▲綾瀨遙爆熱戀。（圖／翻攝自綾瀨遙、傑西IG）

由於過去綾瀨遙傳過多次緋聞，但對外都始終否認，圈內人士指出：「這次不僅僅是普通的交往或戀情曝光那麼簡單，兩人是前所未有地認真對待彼此，並且一起度過了許多時間。傑西的年齡剛好比綾瀨遙小一輪，但他非常細心且溫柔。即使綾瀨遙不擅長做家事，他也會說『沒關係，我來做』並親自動手。」

綾瀨遙的經紀公司對於爆出戀情，並未否認僅低調表示：「私生活由本人決定。」另一方面，傑西通過剛成立的個人事務所回應：「關於私生活的部分請放心！我們關係很好。」


 

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綾瀨遙, SixTONES, 傑西

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