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大文搭捷運讓位…下秒驚覺「闖禍了」　曝尷尬過程：我也變加害者

記者蔡宜芳／綜合報導

女星大文（郭文頤）以電影《我的少女時代》正式出道，演出過不少影視作品，她圓潤可愛的形象也深植人心。大文23日透露，自己竟在捷運上將一位女子誤會成孕婦，起身讓座，導致場面尷尬，為此直呼「我闖禍了」。

▲▼大文搭捷運讓位…下秒驚覺「闖禍了」：我也變加害者。（圖／翻攝自Facebook／大文×郭文頤）

▲大文形象可愛活潑。（圖／翻攝自Facebook／大文×郭文頤）

大文透露，自己在搭乘捷運時，眼前站了一位身穿紅色碎花洋裝、肚子有些凸出的女子，她誤以為對方可能是懷孕，因此試圖與對方交換眼神，想要讓出座位。然而，對方的目光卻始終沒有離開手機螢幕，「我只好直接（大方）一點，運用我站起來的這個變動，迫使她看向我，進而跟我對上眼。」

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就在大文用眼神示意「需要座位嗎」的時候，該女子只有非常短暫地瞥了她一眼，「用眼神會有了一個『不要煩我』，甚至頭都沒有晃一下。這下，我知道我闖禍了。」大文這才知道自己誤會了，並尷尬表示：「我創造一個曾經跟我一樣心碎的女子，而且還是噁心的無心為之。」

▲▼大文搭捷運讓位…下秒驚覺「闖禍了」：我也變加害者。（圖／翻攝自Facebook／大文×郭文頤）

▲大文透露自己誤將身材圓潤的乘客當成孕婦。（圖／翻攝自Facebook／大文×郭文頤）

事實上，大文過去就曾因為自己肚子較大，在捷運上被乘客誤以為是懷孕讓座。對於自己也發生這樣的尷尬情況，她說：「身為同一個圈子（？）的人，我居然沒有分辨出來一個有生命的肚子和有歷史的肚子的不同。我是受害者，但這一刻，我也是加害者了。」為造成對方心裡受傷感到抱歉。

【大文全文】

風水輪流轉，有一天你一定會體會到其他人的心情！

剛剛坐捷運時，我的前方出現了一件紅色碎花洋裝，以及⋯⋯一顆肚子。
一顆活生生的肚子就這樣和我互看，心裡真的受不了。

於是我試著尋求一個和對方眼神交會的機會。

無奈這位小姐無論是臉轉向任何一個角度，眼球卻完全沒有要離開手機螢幕的意思。

我只好直接（大方）一點，運用我站起來的這個變動，迫使她看向我，進而跟我對上眼。

「需要座位嗎？」我用眼神說，或是根本已經說出來了。

而她，用那個瞥向我的0.000000001秒，用眼神會有了一個「不要煩我」，甚至頭都沒有晃一下。

這下，我知道我闖禍了。

我創造一個曾經跟我一樣心碎的女子，而且還是噁心的無心為之。

身為同一個圈子（？）的人，我居然沒有分辨出來一個有生命的肚子和有歷史的肚子的不同。

我是受害者，但這一刻，我也是加害者了。

#圓潤女子日常
#捷運百景

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