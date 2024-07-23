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許茹芸母抗帕金森氏症16年驟逝！　她悲痛證實：1週前還開心吃飯

記者黃皓瑋／綜合報導

歌手許茹芸去年10月在演唱會上，曾坦言媽媽患有帕金森氏症，然而時隔不到1年，她今（23日）悲痛發文證實媽媽離世，讓大批網友相當不捨。她也透露媽媽在過世前一週，還在家中開心吃飯，不料幾天內就住進加護病房，突如其來的噩耗讓她一度難以消化。

▲▼許茹芸。（圖／翻攝自Facebook／許茹芸 Valen Hsu）

▲許茹芸媽媽病逝。（圖／翻攝自Facebook／許茹芸 Valen Hsu）

許茹芸坦言媽媽對抗帕金森氏症長達16年，也透露媽媽過去是個「很開朗、很會打扮保養、喜歡分享、個性很害羞、不善於表達，但內心充滿滿了熱情」的人。然而隨著媽媽的病情發展，「她開始不喜歡出門，不喜歡說話，不喜歡吃東西，慢慢的（地），她不再給我很多反應。」讓看著這些變化的她感到很心疼。

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許茹芸坦言，媽媽住進加護病房時，自己正在北京為演唱會彩排：「明明前一個星期我們還在家開心的吃飯，那天晚上她吃得特別好 、特別開心，我還鼓勵她、誇獎她真的好棒棒，只不過才隔了幾天，她就突然進了加護病房。」讓她回想起來仍覺得很不真實。

▲▼1007 許茹芸「適合相愛的時辰」巡迴演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

▲許茹芸坦言媽媽住進加護病房時，她正好在北京排練演唱會。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

許茹芸也感謝老公與工作夥伴們，給予她的支持和安慰：「除去了傷心的眼淚，還有溫暖、感動、幸福的眼淚，交織著。」她也引用一行禪師的話：「雲朵即便不在，也會以雪或雨的形式延續一朵雲，是不可能死去的。」感性表示：「望著天上的雲，彷彿看到媽媽的笑容，我知道，她隨時都在。」

▼許茹芸臉書貼文。（圖／翻攝自Facebook／許茹芸 Valen Hsu）

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