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閔熙珍遭爆「整碗捧走NewJeans」始末！　淘汰成員竟靠巫女：被鬼附身

記者張筱涵／綜合報導

閔熙珍和HYBE的紛爭目前仍在法律程序中，而因此受到矚目的NewJeans也繼續活動中。她今（23日）再次被爆料刻意拖延會議時間，最後決定直接搶掉原本要在SOURCE MUSIC出道的女團，並刪減了相關人員，她和巫女的對話全被曝光。

▲▼NewJeans。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

▲正式出道的NewJeans是由Minji、Hanni、Danielle、Haerin和Hyein組成。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

《Dispatch》報導，SOURCE MUSIC從2018年就在準備推出新女團，2018年選了Minji，2019年11月在國際徵選中選了Hanni，2019年11月星探發掘Haerin並在2020年2月簽約，Danielle則在2020年7月簽約，Hyein則是由蘇成鎮親自出面說服，並在2021年1月簽約，就這樣陸陸續續召集到10位練習生，計畫在2021年第三季出道。

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SOURCE MUSIC陸續展開訓練後，閔熙珍在2019年開始擔任創意總監，從新聞內部曝光的影片可見，原本預計在2021年第三季出道的組合被取名為N組（現在的NewJeans），2021年3月就準備好〈Attention〉的表演並拍攝相關評價影片。

▲▼NEWJEANS紛爭。（圖／翻攝自Dispatch）

▲N組2021年〈Attention〉評價影片。（圖／翻攝自Dispatch）

不過，N組的出道卻被無限期延後，從閔熙珍和巫女2021年4月的對話可見她說「我得把SOURCE MUSIC的工作人員全部換掉，我全都不滿意，得以我的品牌為主去推行，但這很複雜，得宣傳我連音樂也有主導的這點才行，但不知道他們會不會讓步」。

▲▼閔熙珍。（圖／路透社）

▲閔熙珍2019年開始當N組的創意總監。（圖／路透社）

閔熙珍團隊以休假、不方便、還有需要整理的資料等理由來延遲會議，最後連SOURCE MUSIC創辦人蘇成鎮都親自傳訊息詢問閔熙珍，但N組的計畫和會議還是毫無進展。其中令人感到不解的是，閔熙珍這段時間都有在和巫女聯繫並討論N組企劃，但還是一直不給個確定的開會時間。

閔熙珍從中不停以各式各樣的理由拖延，並試圖讓計畫發展照自己想的走，從原本擔任創意總監，到2021年3月取代SOURCE MUSIC團隊擔任協商組隊長，再到2021年6月取代SOURCE MUSIC的A&R組負責音樂製作，也成功取代SOURCE MUSIC擔任表演負責人。

一步步地拿下重要地位後，閔熙珍2021年6月30日和巫女的對話紀錄中顯示她提到「把女團搶過來」，結果在這樣一來一往的變動下，HYBE讓第二順位的S組（現在LE SSERAFIM）先出道，原本預計在2021年第三季先出道的N組（NewJeans）最後在2022年7月才出道。

另外，閔熙珍成功將N組搶過來後，又開始和巫女討論要以幾人組出道比較好，並傳送成員照片討論要留還是淘汰，其中一位更被評價為「徹底是個傻子，她的眼睛有第二靈魂，完全（被鬼附身），眼睛下面都是黑的，再過陣子就會瘋掉，確定（淘汰）」。

▲▼NEWJEANS紛爭。（圖／翻攝自Dispatch）

▲閔熙珍和巫女對話。（圖／翻攝自Dispatch／翻譯自《ETtoday星光雲》）

不只如此，現在是NewJeans一員的Danielle也有被提出來討論，閔熙珍問巫女「Danielle怎麼樣？很虛偽嗎？我沒親自見過她」，但聽到巫女說「不清楚Danielle內心，但可以靠她進軍美國」後便決定將Danielle留下。

南韓網友們看了整篇報導後，大部分人都希望閔熙珍和HYBE之間的紛爭就交給法律處理，別再出現這種會引起輿論戰的新聞，也有大部分網友看了以後深深同情SOURCE MUSIC。

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