ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《唐朝詭事錄》續作來了！　開頭就「有人領便當」拍沙漠戲超艱難

記者黃庠棻／台北報導

懸疑探案陸劇《唐朝詭事錄》推出續作《唐朝詭事錄之西行》，楊旭文、楊志剛、郜思雯、孫雪寧等原班人馬再度集結，中式恐怖氛圍跟案件燒腦程度都跟著升級，主角楊旭文一開始便面臨生死危機、痛失夥伴，西行之路境遇難測，考驗「唐詭小隊」成員的能耐。

▲《唐朝詭事錄》。（圖／iQIYI國際站提供）

▲《唐朝詭事錄》推出續作《唐朝詭事錄之西行》。（圖／iQIYI國際站提供）

《唐朝詭事錄》描述楊旭文飾演的長安金吾衞中郎將「盧凌風」，與狄公親傳弟子「蘇無名」（楊志剛飾）攜手共破詭案的過程。2022年播出後，緊湊且充滿懸念的劇情走向吸引觀眾目光，成為年度口碑黑馬劇。續篇《唐朝詭事錄之西行》由《降魔變》、《仵作之死》、《風雪摩家店》、《千重渡》、《通天犀》、《雲鼎醉》、《上仙坊的來信》、《供養人》等8個單元故事所組成，劇中登場的各種怪獸取材自《山海經》，為劇情增添看點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《唐朝詭事錄》。（圖／iQIYI國際站提供）

▲《唐朝詭事錄》推出續作《唐朝詭事錄之西行》。（圖／iQIYI國際站提供）

在《唐朝詭事錄之西行》首個登場單元《降魔變》中，民間詭案頻發，死者皆遭取走肝臟，死狀慘不忍睹。盧淩風為查出事件真相，夜探鬼市卻遭魔王突襲，他奮力迎戰仍被打得節節敗退。為了掩護盧淩風，好兄弟郭莊（曲霄宇飾）拼死擋住魔王的殺招，命喪鬼市，而盧淩風則生死不明，蘇無名得知消息後，四處打聽他的下落並逐漸拼湊起線索，發現整起事件的蹊蹺之處。

▲《唐朝詭事錄》。（圖／iQIYI國際站提供）

▲《唐朝詭事錄》推出續作《唐朝詭事錄之西行》。（圖／iQIYI國際站提供）

被問起全劇拍攝最艱辛的地方，楊志剛表示「劇名是西行，所以一定要有沙漠，拍沙漠場景時有許多意想不到的困難，光是拍我們5個人走到大漠高處騎馬這樣一個鏡頭，就必須動用許多工作人員先仔細地把沙漠上的腳印抹平，演員也都在烈日下等待。」

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

推薦閱讀

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

今年鬼月最衰3星座公開！處女吃官司　第一名「意外淪小三、小王」

今年鬼月最衰3星座公開！處女吃官司　第一名「意外淪小三、小王」

手搖飲炎上！紀卜心被罵「難怪一堆錢出國」　本人親上火線反擊了

手搖飲炎上！紀卜心被罵「難怪一堆錢出國」　本人親上火線反擊了

直擊籃籃收工「BMW停電視台門口等」！男駕駛真面目全被拍 感情現況曝

直擊籃籃收工「BMW停電視台門口等」！男駕駛真面目全被拍 感情現況曝

瑤瑤認「沒外景發我了」！製作人1句話戳破內幕 無奈：不知從何時開始

瑤瑤認「沒外景發我了」！製作人1句話戳破內幕 無奈：不知從何時開始

《瑞鎮家2》冰島開業「隔壁桌竟是理想混蛋」　異地相認：都台灣人

《瑞鎮家2》冰島開業「隔壁桌竟是理想混蛋」　異地相認：都台灣人

小吳、紀卜心手搖品牌出事！「被消基會點名」裝傻刪IG留言遭批：割韭菜

小吳、紀卜心手搖品牌出事！「被消基會點名」裝傻刪IG留言遭批：割韭菜

誤以為應援失敗！千人排字逼哭她　金智媛淚崩下台補妝：嗚怎麼辦

誤以為應援失敗！千人排字逼哭她　金智媛淚崩下台補妝：嗚怎麼辦

金智媛在台北「金秀賢同步發文」！背景藏超甜3告白　粉暴動：根本認愛

金智媛在台北「金秀賢同步發文」！背景藏超甜3告白　粉暴動：根本認愛

YTR型男機長前女友公開「警察上門畫面」　爆他致電想私下和解

YTR型男機長前女友公開「警察上門畫面」　爆他致電想私下和解

金智媛粉絲見面會「主辦竟是ㄚ頭」！　她無預警爆喜訊：想見誰就邀誰

金智媛粉絲見面會「主辦竟是ㄚ頭」！　她無預警爆喜訊：想見誰就邀誰

蔡阿嘎清空蘿拉辦公室！　打包見「香火袋、消失合約」傻眼：有在尊重？

蔡阿嘎清空蘿拉辦公室！　打包見「香火袋、消失合約」傻眼：有在尊重？

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

今年鬼月最衰3星座公開！處女吃官司　第一名「意外淪小三、小王」

手搖飲炎上！紀卜心被罵「難怪一堆錢出國」　本人親上火線反擊了

直擊籃籃收工「BMW停電視台門口等」！男駕駛真面目全被拍 感情現況曝

瑤瑤認「沒外景發我了」！製作人1句話戳破內幕 無奈：不知從何時開始

《瑞鎮家2》冰島開業「隔壁桌竟是理想混蛋」　異地相認：都台灣人

小吳、紀卜心手搖品牌出事！「被消基會點名」裝傻刪IG留言遭批：割韭菜

誤以為應援失敗！千人排字逼哭她　金智媛淚崩下台補妝：嗚怎麼辦

金智媛在台北「金秀賢同步發文」！背景藏超甜3告白　粉暴動：根本認愛

YTR型男機長前女友公開「警察上門畫面」　爆他致電想私下和解

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

唐朝詭事錄, 唐朝詭事錄之西行

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 吳淡如搭機遇微軟大當機！　旅程損失五位數：只能流浪義大利了
  2. 許富凱專輯改編成音樂劇！　女主角是「金鐘最佳女配」卡司曝光
  3. 《唐朝詭事錄》續作來了！　開頭就「有人領便當」拍沙漠戲超艱難
  4. 蔡阿嘎清空蘿拉辦公室！　打包見「香火袋、消失合約」傻眼：有在尊重？
  5. 張娜拉手撕渣夫！下屬撞見抓姦現場　狂飆金句「小三就在身邊」
  6. 中國娃娃驚喜現蹤台灣！　激辣旗袍裝「S曲線全看光」
  7. 秦昊憶9年前求婚場景！　親揭伊能靜「做1舉動」惹全場爆笑
  8. 王瞳開唱落淚憶艾成！　美好回憶曝光：很掛念孩子們
  9. YTR型男機長前女友公開「警察上門畫面」　爆他致電想私下和解
  10. 麥當勞女神18歲嫩照流出！　焦凡凡燦笑說故事被拍

熱門快報

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366