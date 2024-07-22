《唐朝詭事錄》續作來了！　開頭就「有人領便當」拍沙漠戲超艱難

記者黃庠棻／台北報導

懸疑探案陸劇《唐朝詭事錄》推出續作《唐朝詭事錄之西行》，楊旭文、楊志剛、郜思雯、孫雪寧等原班人馬再度集結，中式恐怖氛圍跟案件燒腦程度都跟著升級，主角楊旭文一開始便面臨生死危機、痛失夥伴，西行之路境遇難測，考驗「唐詭小隊」成員的能耐。

▲《唐朝詭事錄》推出續作《唐朝詭事錄之西行》。（圖／iQIYI國際站提供）

《唐朝詭事錄》描述楊旭文飾演的長安金吾衞中郎將「盧凌風」，與狄公親傳弟子「蘇無名」（楊志剛飾）攜手共破詭案的過程。2022年播出後，緊湊且充滿懸念的劇情走向吸引觀眾目光，成為年度口碑黑馬劇。續篇《唐朝詭事錄之西行》由《降魔變》、《仵作之死》、《風雪摩家店》、《千重渡》、《通天犀》、《雲鼎醉》、《上仙坊的來信》、《供養人》等8個單元故事所組成，劇中登場的各種怪獸取材自《山海經》，為劇情增添看點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《唐朝詭事錄》推出續作《唐朝詭事錄之西行》。（圖／iQIYI國際站提供）

在《唐朝詭事錄之西行》首個登場單元《降魔變》中，民間詭案頻發，死者皆遭取走肝臟，死狀慘不忍睹。盧淩風為查出事件真相，夜探鬼市卻遭魔王突襲，他奮力迎戰仍被打得節節敗退。為了掩護盧淩風，好兄弟郭莊（曲霄宇飾）拼死擋住魔王的殺招，命喪鬼市，而盧淩風則生死不明，蘇無名得知消息後，四處打聽他的下落並逐漸拼湊起線索，發現整起事件的蹊蹺之處。

▲《唐朝詭事錄》推出續作《唐朝詭事錄之西行》。（圖／iQIYI國際站提供）

被問起全劇拍攝最艱辛的地方，楊志剛表示「劇名是西行，所以一定要有沙漠，拍沙漠場景時有許多意想不到的困難，光是拍我們5個人走到大漠高處騎馬這樣一個鏡頭，就必須動用許多工作人員先仔細地把沙漠上的腳印抹平，演員也都在烈日下等待。」