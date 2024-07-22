沙發下伸出一隻手！邵雨薇獨居「用Google Maps出事」驚悚過程曝

記者黃庠棻／台北報導

驚悚台劇《都市懼集》以一天一集、每集不到十分鐘的短影音規格，驚悚呈現都會日常裡「沒有鬼的恐怖故事」，其中由邵雨薇主演的「街景圖」引起熱議，最後一幕沙發底下伸出一隻手，毛骨悚然的情節令網友直呼「看到後面超級毛」、「真的從來沒想過用Google Maps會發現這麼恐怖的事」。

▲邵雨薇主演的「街景圖」引起熱議。（圖／CATCHPLAY+提供）

《都市懼集》之後的劇情中，在〈辦公大樓〉單元裡由周采詩主演的「視訊會議」打頭陣，劇中她帶著兒子到公司上班，卻因疏於看管照顧導致意外發生。除了挑戰驚悚演出，日文系畢業的她更將在劇中大秀流利商用日文。

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▲周采詩出演《都市懼集》。（圖／CATCHPLAY+提供）

對此，周采詩透露，拍攝前兩到三週就不斷瘋狂練習，直呼「那時我真的時時刻刻都在練我的日文台詞，練到像在唱歌一樣，甚至陪小孩在公園玩的時候，也一直在自言自語，因為我想要不用思考就可以講出這些話，拍攝後才能很自然地照著劇本的台詞說出來」。

▲周采詩出演《都市懼集》。（圖／CATCHPLAY+提供）

此外，由曾博恩、林葦妮主演的「生日快樂」也即將上線，驚悚揭曉劇中他收到來自部下們為他慶生的「驚喜」。《都市懼集》7月12日起於CATCHPLAY+影音平台台灣、印尼與新加坡獨家更新上架、CATCHPLAY電影台61頻道恐懼獨播，給觀眾滿滿一個月的恐懼。