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《新說唱2024》總冠軍出爐！他痛哭揭心聲　熱狗不氣餒喊話：明年等我

記者孟育民／台北報導

張震嶽、MC HotDog熱狗、范丞丞、謝帝、法老、大張偉、Tablo、楊和蘇KeyNG擔任明星製作人的節目《新說唱2024》終於來到總冠軍之戰了！「總決賽巔峰冠軍夜」3輪比賽高潮迭起，最終由Tablo和楊和蘇KeyNG「來者不善戰隊」的隊員隼奪下總冠軍，隼激動抱著明星製作人大哭，他說：「一路跌跌撞撞，復活、晉級、失敗、晉級，然後一直走到現在。」最後高喊：「我是冠軍！」

▲▼《新說唱2024》總冠軍出爐！4強爭霸 輝子曝「隱情」淚灑舞台。（圖／iQIYI/愛奇藝國際版提供）

▲▼《新說唱2024》「來者不善戰隊」的隊員隼奪下總冠軍。（圖／iQIYI/愛奇藝國際版提供）

▲▼《新說唱2024》總冠軍出爐！4強爭霸 輝子曝「隱情」淚灑舞台。（圖／iQIYI/愛奇藝國際版提供）

最終4強爭霸出奇招，其中輝子特地將7年前為參加節目所寫的歌〈Ｔime（時光）〉再進化，表演完後，輝子在台上大爆哭，低頭好幾分鐘不語，他的同隊友新秀認為：「輝子是個很內耗的人，他要去回應所有人，他試圖讓所有不喜歡的人閉嘴，所以我覺得這是一件很累的事情，但是他在今天唱完這歌，他和7年前的自己告別，他釋懷了。」

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▲▼《新說唱2024》總冠軍出爐！4強爭霸 輝子曝「隱情」淚灑舞台。（圖／iQIYI/愛奇藝國際版提供）

▲4強爭霸輝子曝「隱情」淚灑舞台。（圖／iQIYI/愛奇藝國際版提供）

原本大家以為輝子哭是因為想到過去的種種經歷，沒想到輝子突然丟下遺憾消息，他表示，在上一次錄製節目時姥姥病危，家人要他趕緊回家，然而在最新錄製節目中，準備要上台前，突然被朋友告知姥姥離世了，「然後唱這首歌的時候，我只能等你們投完票我說這個話，我不希望靠這東西拉任何一票。」語畢全場鼓掌為他打氣，他很有骨氣地說：「我知道表演有問題，但這不是比賽藉口，這首歌早唱完了，反正就是沒了。」

▲▼《新說唱2024》總冠軍出爐！4強爭霸 輝子曝「隱情」淚灑舞台。（圖／iQIYI/愛奇藝國際版提供）

▲輝子表演完全場感動。（圖／iQIYI/愛奇藝國際版提供）

賽事結束後，明星製作人也獻上助力舞台，熱狗選唱剛拿下金曲最佳作詞獎的〈樓上的房東〉，讓全場深陷歌曲魅力。而總冠軍在新秀和隼一對一最終比賽中，由Tablo、楊和蘇KeyNG「來者不善戰隊」的隼以三票之差，奪下總冠軍，隼也激動抱著明星製作人大哭，他說：「一路跌跌撞撞，復活、晉級、失敗、晉級，然後一直走到現在。」最後高喊：「我是冠軍！」此外，熱狗最後受訪時也直呼冠軍好難拿，但他不氣餒說：「張正發、熱狗、明年、等我！」

▲▼《新說唱2024》總冠軍出爐！4強爭霸 輝子曝「隱情」淚灑舞台。（圖／iQIYI/愛奇藝國際版提供）

▲▼熱狗新說唱比賽打過最富裕的仗。（圖／iQIYI/愛奇藝國際版提供）

▲▼《新說唱2024》總冠軍出爐！4強爭霸 輝子曝「隱情」淚灑舞台。（圖／iQIYI/愛奇藝國際版提供）
 

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