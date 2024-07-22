安孝燮出道9年自爆朋友不超過5個　認定標準「主動聯絡代表喜歡」

文／妞新聞

擁有韓星《三色幻想-戒指女王》、《浪漫醫生金師傅》系列、 《紅天機》 、《社內相親》等人氣代表作的韓劇男神「安孝燮」，還曾主演韓版《想見你》韓劇《走進你的時間》，187CM大長腿、雕刻般帥臉加上讓少女心融化的迷人笑容擁有大票粉絲，漫改電影《全知讀者視角》也上映待機中，不過在上映之前，好久不見的他在這裡驚喜現身啦！

地表最帥始祖鳥駕到！

安孝燮變身初戀系男神

▲安孝燮近日出演由張度練（張度妍）主持的網路節目《Salon Drip2》。（圖／Youtueb／TEO 테오，下同）

鮮少出演綜藝的安孝燮近日出演由張度練（張度妍）主持的網路節目《Salon Drip2》，頂著一頭超短短髮、戴著黑框眼鏡、身穿針織外套變身「初戀系教會歐巴」登場，一出場就帥氣爆擊，不過他坦言因為很少挑戰需要大量聊天的節目，讓他緊張到『就算不熱也會一直流汗』，全程尷尬、害羞小動作不斷，罕見的私下真實模樣全收錄。

出道9年朋友一隻手以內？

自爆：「主動聯絡代表喜歡」

2015年以韓劇《撲通撲通LOVE》出道，投入演藝圈已經邁向第9年，性格很不E的安孝燮卻沒有什麼朋友！？當被問到關係好的標準是什麼？安孝燮表示自己是「被動型」，透露：「要讓我想主動聯絡才行，如果我說：『那我聯絡你喔～』發現那是因為我喜歡對方」，同時自爆因為如此「朋友只有4、5位左右」而已，重質不重量，他也不好意思地自誇自己是「認識後才發現是溫暖的人」。（害羞摳褲子超可愛）

安太太們最關心的話題來了！拍攝過多部浪漫戀愛劇的安孝燮，私下陷入愛情的模樣又是怎樣的呢？他霸氣透露：「我只會對喜歡的人多情」！表示：「會想主動照顧對方、講浪漫的話」，還表示越親近會越珍惜，未來女友也太幸福了吧？

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