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2024日本上半年國寶級帥哥出爐！八木勇征連兩次當選進殿堂

文／妞新聞

日本女性時尚雜誌《ViVi》舉辦的「國寶級帥哥」票選，每次都引起無數讀者卯起來為心愛的男神投票。隨著2024上半年的結束，上半年度的國寶級帥哥的排行也正式出爐！這就讓妞編輯來為大家揭曉「NEXT」、「NOW」及「ADULT」部門的第一名是哪位男神吧！

2024上半年國寶級帥哥NOW部門Top1.八木勇征

日本男團FANTASTICS from放浪一族的主唱「八木勇征」，藉著BL日劇《美麗的他》紅遍全亞洲。不僅有著魔鬼般的身材及天使的臉龐，可愛性格也讓人感受到十足的反差萌。連續兩次得獎的八木勇征，這次成功擠身殿堂級的國寶級帥哥名單當中，雖然進入殿堂後就無法再參與票選，不過他也表示會努力不辜負粉絲們對他的期望！

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2024上半年國寶級帥哥NEXT部門Top1.宮世琉彌

近年注目急劇上昇的「宮世琉彌」一直是NEXT部門榜上有名的新生代男神，直到現在才成功獲得第一名的頭銜。不只演員本業，曾擔任過男團M!LK及8LOOM成員的他，也在今年以歌手身份發行首張個人專輯。期待宮世琉彌能在未來成功創造出超越演員及音樂人界線的獨有風格。

2024上半年國寶級帥哥ADULT部門Top1.山田涼介

擁有逆齡童顏的男神「山田涼介」，任誰也都沒想到這竟是他首次奪下國寶級帥哥的第一名！無論作為男團Hey! Say! JUMP的成員，或是具備超強爆發力的成長型演員，自帶的光環總讓人難以移開視線。而在得知排名結果後，山田涼介還笑喊好害羞（笑）。希望在今年底他能成功進入殿堂！

///以下為完整排名///

2024上半年國寶級帥哥NOW部門

1位    八木勇征（FANTASTICS）
2位    萩原利久
3位　京本大我（SixTONES）
4位　高橋文哉
5位　道枝駿佑（浪花男子）
6位　川西拓實（JO1）
7位　高橋海人（King & Prince）
8位　Raul（Snow Man）
9位　尾崎匠海（INI）
10位　K（&TEAM）
11位　松田元太（Travis Japan）
12位　綱啓永
13位　板垣李光人
14位　樋口幸平
15位　末澤誠也（Ae! group）

2024上半年國寶級帥哥NEXT部門

1位　宮世琉彌
2位　佐野晶哉（Ae! group）
3位　池﨑理人（INI）
4位　山下幸輝
5位　窪塚愛流
6位　杢代和人（GNJB）
7位　柏木悠（超特急）
8位　岩瀬洋志
9位　HARUA（&TEAM）
10位　浮所飛貴（美少年）
11位　豆原一成（JO1）
12位　RAN（MAZZEL）
13位　深田竜生（少年忍者）
14位　山中柔太朗（M!LK）
15位　YU（NEXZ）

2024上半年國寶級帥哥ADULT部門

1位　山田涼介（Hey! Say! JUMP）
2位　中島健人　　　　　　　
3位　渡辺翔太（Snow Man）
4位　間宮祥太朗
5位　SKY-HI
6位　白濱亞嵐（GENERATIONS）
7位　山下智久
8位　瀬戸康史
9位　赤楚衛二
10位　澤本夏輝（FANTASTICS）

source:ViVi

【延伸閱讀】

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Niusnews妞新聞, 日本, 國寶級帥哥, 八木勇征, 山田涼介

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