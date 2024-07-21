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柔柔露肚裝不遮妊娠紋「準備拚二胎」　鼓勵媽媽網友：不必焦慮！

記者蔡宜芳／綜合報導

柔柔在去年6月和余祥銓結婚，並於同年11月生下女兒，升格新手媽媽。她20日透露，有不少剛生產完的媽媽向她訴苦、對身材感到焦慮，不過，她認為這都只是一個短暫的過程，更大方曬出自己的妊娠紋，鼓勵媽咪們「不必焦慮」。

▲▼柔柔大方曬妊娠紋「準備拚二胎」。（圖／翻攝自Instagram／rou860209）

▲柔柔在去年11月生下女兒。（圖／翻攝自Instagram／rou860209）

柔柔透露，她收到許多粉絲的訊息，大家都表示產後狀態不佳、變得沒自信，想請教她是怎麼迅速恢復及調整的。對此，柔柔坦言，她也曾經歷過妊娠紋迅速增長、體重快速上升、掉髮等問題，「剛生產完我確實超級焦慮，變得不愛照鏡子、不想打扮、不想拍照。」

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▲▼柔柔大方曬妊娠紋「準備拚二胎」。（圖／翻攝自Instagram／rou860209）

▲柔柔產後狀態恢復得不錯。（圖／翻攝自Instagram／rou860209）

然而，柔柔也說：「這一切都會慢慢恢復的，放寬心。」她曬出身穿露肚裝的照片，表示自己的妊娠紋已經變淡，胸部、腋下、體重、掉髮等問題也逐漸回到以前的狀態，更透露接下來的計畫說：「嘻嘻妊娠紋打算生完再一起消滅它，現在先和它和平共處。」有意等拚完二胎後再處理妊娠紋的問題。

▲▼柔柔大方曬妊娠紋「準備拚二胎」。（圖／翻攝自Instagram／rou860209）

▲柔柔曬露肚裝照。（圖／翻攝自Instagram／rou860209）

【柔柔全文】

收到好多訊息跟我說
她們產後狀態很差 變得很沒自信
我是怎麽迅速恢復？怎麽調整的？
-
妊娠紋迅速暴長 奶頭腋下變大變黑 掉髮 體重快速增加⋯⋯
你們說的這些我都有經歷過！！！
剛生產完我確實超級焦慮
變得不愛照鏡子 不想打扮 不想拍照
但我想說的是
這一切都會慢慢恢復的 放寬心
我的妊娠紋現在已經變淡 胸部、腋下、體重、掉髮也漸漸回到以前狀態
嘻嘻妊娠紋打算生完在（再）一起消滅它
現在先和它和平共處
所以啊～媽咪們不必焦慮

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余祥銓, 柔柔

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