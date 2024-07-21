戀童魔術師向小六女童伸狼爪！「親妹也遭侵犯」網紅前女友出面控惡行

記者劉宛欣／綜合報導

台版N號房「創意私房論壇」的性剝削惡行在近來成為台灣社會的重大議題，各方都在探討如何建立起更好的防護機制，以及抓出參與其中的犯罪者。網紅陳幽近日登上節目，提起有一名魔術師前男友，就是一名喜歡小學生的戀童癖，甚至曾經對親妹妹下手，且絲毫沒有罪惡感，聞所未聞的行徑令人髮指。

▲陳幽上節目爆料前男友是變態戀童癖。（圖／翻攝YouTube／東風衛視）

陳幽在《單身行不行》節目上透露前男友現在依然是一名在魔術社團教學的老師，兩人交往時，男方曾告訴他小學女生比較好騙，曾有一名小六女童差點遭殃，所幸女童家長發現不對勁，向他質問，他才收手，沒有繼續與小六生連絡。

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另一方面，前男友還會要求陳幽扮演學生、穿蘿莉裝，她都盡量配合，沒想到還是遭到對方言詞羞辱，諷刺她「已經不是處女」、「已經髒了」，該男在與陳幽交往前，好幾個女友都是未成年學生，直言「根本是罪犯，但因為我當時不懂戀童癖這個觀念，我就是我沒辦法理解他們興奮的點在哪裡」，當時男友還會笑著給她看小朋友的性愛影片，非常享受。

▲陳幽男友曾對小學生出手。（圖／翻攝YouTube／東風衛視）

更令人難以接受的是，前男友還曾經對自己的親妹妹下手，陳幽無奈表示「這是他的一個比較深的一個秘密」，前男友曾經對僅小六的妹妹出手，撫摸妹妹的身體，至今妹妹也還不知道自己曾經被侵犯，陳幽心有餘悸地說「他也是笑笑地跟我講，都是用炫耀的方式」，恐怖行徑讓眾人心驚。