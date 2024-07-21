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「密陽44人性侵案」受害女哭了：沒有同意拍成《信號》《韓公主》

記者吳睿慈／綜合報導

南韓發生於2004年的「密陽44人輪姦案」曾被翻拍成電影、戲劇，每當影劇作品掀起迴響，受害者就會再度遭到網友人肉搜尋，強行成為民眾的討論話題。20年過去，當年遭到性侵的14歲少女已經長大，近日首度接受節目《想知道真相》訪問，表示從來都沒有同意把自己的案件拍成《信號》、《韓公主》，20年來活在痛苦的陰影之下，最終掉下了眼淚。

▲▼密陽44人性侵案。（圖／翻攝自SBS）

▲「密陽44人性侵案」受害姊妹時隔20年出面受訪。（圖／翻攝自SBS）

「密陽44人輪姦案」發生於2004年，一群密陽男高中生透過通訊軟體認識一位住在蔚山的14歲國中少女，他們誘騙女生到密陽見面，利用所拍下的不雅影片脅迫受害者，長達1年的時間對女子性侵、性暴力等，甚至連受害者妹妹都遭殃。

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這起案件轟動全韓，44位高中生幾乎未成年，10人遭到起訴（其中7人被拘留、3人不拘留），20人被送往少年部教化，13人和解無公訴權，1人因涉及其他犯罪案件移送他廳。

受害姐妹20年後接受媒體訪問，金善美（假名）回想起惡夢的開端，「他們說『單純去睡覺』，所以我以為他們是好人，卻一直強迫帶著我觀光，在妹妹被帶走之後，就對我做出那樣的事了。」事件發生後，對方一直打電話威脅她，叫她再去一次密陽，否則就直接找上家門，「我怕爸爸會知道，所以就赴約了，然後下一次因為被拍了，我怕影片被傳出去，又赴約了。」

▲▼密陽44人性侵案。（圖／翻攝自SBS）

▼▲「密陽44人性侵案」受害女沒有同意拍成《信號》、《韓公主》，相反的是，每當類似題材再次被翻拍，她都彷彿活在地獄中。（圖／翻攝自SBS）

▲▼密陽44人性侵案。（圖／翻攝自SBS）

20年來惡夢跟隨著兩姐妹，每當案件再度被討論時，就是對她們造成二度傷害，「到現在還覺得那件事就像活在地獄之中，只要事情被拿出來討論就很痛苦」，網友替兩人發揮正義，挖出44名受害者的身份，製作影片的YTR甚至謊稱「有經過受害者同意」，但其實金善美根本沒答應過。

金善美說：「不論是電影還是戲劇，都沒有得到我們的同意。」事實上，製作類似題材，反而讓她更痛苦，她說：「我到現在要關玄關門時，都會確認10幾次有沒有鎖好，甚至連入睡前都在確認。尤其是最近案件又鬧大了，我更加地痛苦，我明明就沒有做錯，為什麼我要這樣，這點感到很冤枉。」語畢，她最終流下了眼淚。

▲▼韓公主、信號。（圖／翻攝自劇照）

▲《韓公主》以密陽事件受害者女生為原型翻拍。（圖／翻攝自劇照）

被問及夢想是什麼？金善美說：「我的夢想是什麼，我不記得了，媽媽跟弟弟還有因為我而感到很辛苦的妹妹，希望他們可以稍稍地從惡夢裡掙脫，希望他們能夠幸福，這應該就是我的夢想。」20年來，她沒有忘記44位加害者的長相，只希望錯誤的訊息被導正，完整內容20日在《想知道真相》播出後，引起韓網迴響。

「密陽44人輪姦案」受害女隔20年現身：時間停在2004，不記得夢想了

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信號, 韓公主, 密陽44人輪姦案

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