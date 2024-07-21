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「密陽44人輪姦案」受害女隔20年現身：時間停在2004，不記得夢想了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓密陽2004年曾發生一起44人輪姦一位14歲少女案件，44名加害者當時幾乎都未成年，法官輕判引起社會聲浪抗議。案件如今過了20年，當年只有14歲的少女與妹妹相隔20年現身，近日接受節目《想知道真相》訪問，坦言沒有藥物無法生活，時間就此停在了2004年走不出來，「我的夢想是什麼，我不記得了。」只希望家人們從惡夢裡逃脫，過著幸福日子。

▲▼「密陽44人輪姦案」受害女隔20年現身：時間停在2004，不記得夢想了 。（圖／翻攝自SBS）

▲「密陽44人輪姦案」受害姐妹隔20年現身受訪。（圖／翻攝自SBS）

密陽44人輪姦案發生於2004年，一名14歲少女透過交友軟體認識密陽的男高中生們，就此陷入長達1年遭到性侵、輪姦的地獄生活，加害者多達44人，且加害者們在得知她有妹妹後，甚至把妹妹叫出來奪取其錢財，不給錢就痛打一頓。由於加害男同學多數未成年，最重的刑罰就是送到少年院輔導，0人面臨刑事處罰。

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《想知道真相》循線找到20年前受害的姐妹倆，想要知道當年調查的真相，於是決定站到鏡頭前受訪，「到底有幾人和解了，為何沒有公訴權，還有為什麼沒有受害者的陳述，拘留、不拘留以及被送到少年院感化的基準到底是什麼，我很想知道。」

▲▼「密陽44人輪姦案」受害女隔20年現身：時間停在2004，不記得夢想了 。（圖／翻攝自SBS）

▲受害姐妹倆一直以為只要有她們的證詞，44位加害者就會受到應有的懲罰。（圖／翻攝自SBS）

當年，她們面對的是調查警察的辱罵「妳們為何來玷污密陽的水」，愛喝酒的親生父親則是收下韓幣4500萬元和解金。受害者姊姊金善美（假名）沈痛地說著：「2004年以後都一樣，沒有藥物連一般日常生活都無法好好地過。」兩姐妹連高中都沒畢業，直到現在都還在精神健康醫學院治療中。

沈默了20年為何選擇現身？金善美妹妹表示「感覺不會輕易地結束，我們的故事一直被討論，想試著面對一次看看。」姐妹倆一直以為44位加害者中至少會有人受罰，「那時候我們年紀都小，還以為只要有我們的證言，全部加害者都會受到應有的懲罰。」直到最近才發現零人受罰。

▲▼「密陽44人輪姦案」受害女隔20年現身：時間停在2004，不記得夢想了 。（圖／翻攝自SBS）

▲▼受害姐妹倆時間停在2004年，受害者坦言不記得夢想了 。（圖／翻攝自SBS）

▲▼受害姐妹倆時間停在2004年，受害者坦言不記得夢想了 。（圖／翻攝自SBS）

受害姐妹的時間永遠停留在2004年，加害者20年來卻能好好地生活。被問及夢想是什麼？金善美（假名）回答：「我的夢想是什麼，我不記得了，媽媽跟弟弟還有因為我而感到很辛苦的妹妹，希望他們可以稍稍地從惡夢裡掙脫，希望他們幸福，這應該就是我的夢想。」

20年來首次現身，受害者透過訪談向為她們應援的人表達謝意，「謝謝很多人給予的應援，一輩子都不會忘記」，她們即將搬家，並打算繼續接受沒做完的心理治療，不想對加害者報復，只希望透過訪問導正視聽。完整內容20日在《想知道真相》播出後，引起韓網迴響。

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密陽44人輪姦案, 密陽44人, 密陽44人性侵

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