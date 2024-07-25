艾美獎破紀錄23項入圍！神劇《大熊餐廳》第三季上線　充滿躁鬱感的廚房回來了

記者蕭采薇／綜合報導

第76屆艾美獎18日公布入圍名單，《大熊餐廳》以23項提名，不僅助攻Disney+成為入圍大贏家，更刷新喜劇類影集單年提名最多的紀錄。此外《大熊餐廳》在imdb拿下8.6高分，好評口碑不斷，更是橫掃艾美獎、金球獎、美國演員工會獎、廣播影評人協會獎、美國編劇工會獎、評論家選擇獎等大獎。

▲《大熊餐廳》第三季，整體將回到第一季躁鬱感滿點的廚房氛圍。（圖／Disney+提供）

來勢洶洶的《大熊餐廳》，在去年就在艾美獎拿下最佳喜劇類影集、最佳喜劇類影集男主角、最佳喜劇類影集男配角、最佳喜劇類影集女配角、喜劇類最佳導演和喜劇類最佳編劇等六項大獎。男主角傑瑞米艾倫懷特更以此劇獲得包括艾美獎、金球獎、美國演員工會獎視帝，表現備受肯定。

《大熊餐廳》連兩季都獲得爛蕃茄99%以上好成績，可說是近年叫好又叫座的神劇影集，第一季主要是講述米其林天才廚師卡米為何回家接家業，並與餐廳員工在廚房磨合的瘋狂故事；第二季則是打掉重練，故事主軸在於主要角色的背景與成長、及籌備新餐廳上；第三季將延續前兩季的瘋狂，讓家庭餐庭真正轉型為高檔星級餐廳，整體將回到第一季躁鬱感滿點的廚房氛圍。

▲《大熊餐廳》第三季的劇情將直接接續第二季。（圖／Disney+提供）

第三季的劇情將直接接續第二季，在餐廳的重新開幕夜，被鎖在冷凍庫的卡米終於走出來，他將帶領原班人馬轉型成為高檔星級餐廳，而歷經兩季的摧殘後，每個角色也已有所成長，但餐廳並不會因為風格升級而減少衝突與挑戰，一樣充滿火藥味。而卡米將如何帶領脫胎換骨後的員工轉型、與怎樣獲得米其林的青睞、還有他與克萊兒的感情線，都將成為本季亮點。

▲《大熊餐廳》卡米與克萊兒的感情線，都將成為本季亮點。（圖／Disney+提供）

《大熊餐廳》第三季主廚們與主要演員全員回歸，包含男女主角「卡米」傑瑞米艾倫懷特、「辛妮」阿尤艾德維利，還有「表哥」艾邦摩斯貝克許、「妹妹」艾比伊略特、「甜點師」利昂納爾伯埃斯、「資深阿姨廚師」麗莎科倫扎亞斯、「水電工」馬蒂馬得勝、「叔叔」奧立佛普雷特，還有「卡門女友」莫莉戈登都繼續演出。

▲《大熊餐廳》拿獎不斷，更在本屆艾美獎獲得23項提名，打破喜劇類影集的紀錄。（圖／路透）

還記得第二季華麗的客串名單嗎：包括《王冠》的奧斯卡影后奧莉薇亞柯爾曼、《絕命律師》鮑勃奧登科克、《媽的多重宇宙》潔美李寇蒂斯、以及《星際異攻隊3》飾演「亞當術士」的威爾波特…等超強客串卡司令人印象深刻，也讓人相當期待第三季會出現哪些大明星來客串，偷偷劇透，包括久違的喬許哈奈特（Josh Hartnett）、約翰希南（John Cena）等，更多大咖就等你親自來Disney+發掘。

▲《大熊餐廳》第三季主廚們與主要演員都將全員回歸。（圖／Disney+提供）

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