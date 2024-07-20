三上悠亞遭質疑「引退還繼續裸露賣身材」　直接PO性感辣照解答！

記者劉宛欣／綜合報導

日本前AV天后三上悠亞去年正式引退，現在活躍綜藝節目、經營個人品牌，也經常受邀廣告代言，轉型可說是相當成功。她20日在Instagram曬出一系列性感內衣寫真照，讓粉絲大飽眼福，不過她也坦言退役後，曾被質疑都引退了為何要繼續拍裸露的照片，她也首次正式給出回應。

▲三上悠亞引退後，轉型相當成功。（圖／翻攝自三上悠亞Instagram）

三上悠亞20日在Instagram限時動態曬出一連串的性感內衣辣照，有感而發寫下「有時候會有人問我，為什麼引退了還要繼續拍裸露的照片」，她解釋道：「其實我本來就喜歡寫真照，而且這也讓我能夠更正視自己的身體，保持對身材的意識。」因此未來也會繼續拍攝露出身材的寫真照片，她也相當正向地表示「這份工作讓我愛上了自己的身體，我覺得很重要，也希望一直保持魅力十足的身材」。

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▲三上悠亞回應網友質疑。（圖／翻攝自三上悠亞Instagram）

三上悠亞前陣子捲入輿論風波，與知名帽子品牌合作，卻因為前AV女優身分遭抵制，她為此發長文回應：「言語有殺人的威力」，自己代言也都相當認真，如果沒有做出成績，品牌也自然不用啟用自己，並直言「這也是一種結果不是嗎，如果這世上不再需要我，我就會自然消失」，至於曾經是AV女優，沒有奢望大眾認同，並且尊重批評聲浪，不過也強調「但我也有人權，也有工作的自由，我這次看到了一些不應該對人說的話，言語是會有殺死人的威力的」。