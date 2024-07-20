天心撒嬌問：今天忘了說愛我！　韓尪神回覆閃翻「根本教科書等級」

記者劉宛欣／綜合報導

女星天心在2016年嫁給韓籍攝影師金英敏，夫妻倆因工作關係分隔兩地，但她和丈夫都不時會抽空搭飛機去找對方，小倆口婚後生活相當甜蜜，經常透過臉書放閃。她日前再度上傳了與老公的合照，透露自己質疑老公「今天還沒說愛我」，，老公給予的答覆再一次閃瞎眾人。

▲天心經常透過臉書發文放閃。（圖／翻攝自天心臉書）

天心日前曬出與老公依偎在一起的甜蜜合照，透露她質疑老公「你今天沒有說愛我！」對方思考了一下回她「不對，我今天說過」，被她追問何時，老公耐心地表示「昨晚妳睡著後有起身上廁所，看著妳躺下時說的，時間約凌晨一點半，也就是今天」，天心這才放過老公說「給妳過關」，怎料老公竟寵溺地回覆「我現在願意再說，因為我非常愛妳」，猝不及防又餵了一顆巨大閃光彈。

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▲天心每天都會確認老公有說愛她。（圖／翻攝自天心臉書）

事實上天心經常放閃，前陣子她曾突然發文「我中華民國」並搭配1張劇照，隨後刪除，意識到自己闖禍，於是向老公求助該怎麼辦，沒想到對方竟回她：「我們結婚的事不也是你喝醉的時候講的嗎，多好。」為此，天心似乎感到頗無言，所以回了老公2次：「⋯⋯⋯⋯好喔。」接著對方也提醒記得先吃飯，同時更暖心安慰她：「沒事，我在。」並表示覆水難收是小問題。