ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

天心撒嬌問：今天忘了說愛我！　韓尪神回覆閃翻「根本教科書等級」

記者劉宛欣／綜合報導

女星天心在2016年嫁給韓籍攝影師金英敏，夫妻倆因工作關係分隔兩地，但她和丈夫都不時會抽空搭飛機去找對方，小倆口婚後生活相當甜蜜，經常透過臉書放閃。她日前再度上傳了與老公的合照，透露自己質疑老公「今天還沒說愛我」，，老公給予的答覆再一次閃瞎眾人。

▲天心每天都會確認老公有說愛她。（圖／翻攝自天心臉書）

▲天心經常透過臉書發文放閃。（圖／翻攝自天心臉書）

天心日前曬出與老公依偎在一起的甜蜜合照，透露她質疑老公「你今天沒有說愛我！」對方思考了一下回她「不對，我今天說過」，被她追問何時，老公耐心地表示「昨晚妳睡著後有起身上廁所，看著妳躺下時說的，時間約凌晨一點半，也就是今天」，天心這才放過老公說「給妳過關」，怎料老公竟寵溺地回覆「我現在願意再說，因為我非常愛妳」，猝不及防又餵了一顆巨大閃光彈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲天心每天都會確認老公有說愛她。（圖／翻攝自天心臉書）

▲天心每天都會確認老公有說愛她。（圖／翻攝自天心臉書）

事實上天心經常放閃，前陣子她曾突然發文「我中華民國」並搭配1張劇照，隨後刪除，意識到自己闖禍，於是向老公求助該怎麼辦，沒想到對方竟回她：「我們結婚的事不也是你喝醉的時候講的嗎，多好。」為此，天心似乎感到頗無言，所以回了老公2次：「⋯⋯⋯⋯好喔。」接著對方也提醒記得先吃飯，同時更暖心安慰她：「沒事，我在。」並表示覆水難收是小問題。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

推薦閱讀

黃氏兄弟連七年辦演唱會　兩人到底是兄弟是情侶一次說清楚

黃氏兄弟連七年辦演唱會　兩人到底是兄弟是情侶一次說清楚

篠崎泫脫了！「轉正面解放內衣」上圍被看光…自己也嚇到：怎這麼大

篠崎泫脫了！「轉正面解放內衣」上圍被看光…自己也嚇到：怎這麼大

引退17年！傳奇AV女優宣布復出　網驚：根本沒變

引退17年！傳奇AV女優宣布復出　網驚：根本沒變

《還珠格格》女主角遭誤認身亡！酸民湧入…她怒：腦幹缺失的東西

《還珠格格》女主角遭誤認身亡！酸民湧入…她怒：腦幹缺失的東西

青峰被爆「決裂金曲還刪Lulu好友」 隔9天終於發聲：到底欠了任何人什麼

青峰被爆「決裂金曲還刪Lulu好友」 隔9天終於發聲：到底欠了任何人什麼

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

國光女神出門「忘了穿內褲」！被按摩當場尬爆：想原地投胎 旁人全看光

國光女神出門「忘了穿內褲」！被按摩當場尬爆：想原地投胎 旁人全看光

YTR型男機長陷性侵風波！「曾2度失婚」曝17年機師生涯：非常痛苦

YTR型男機長陷性侵風波！「曾2度失婚」曝17年機師生涯：非常痛苦

左左右右「要升高二了」近況照曝！16歲還是母胎單身：男友在哪裡

左左右右「要升高二了」近況照曝！16歲還是母胎單身：男友在哪裡

柯佳嬿PO暑假文「意外放閃坤達」　1句話被抓包：真有妳的想老公了

柯佳嬿PO暑假文「意外放閃坤達」　1句話被抓包：真有妳的想老公了

元元真的正面全裸！「身體上下部位看光光」　超猛高清照瘋傳

元元真的正面全裸！「身體上下部位看光光」　超猛高清照瘋傳

美國名廚驚傳溺水身亡！遺體失蹤4天後才尋獲　遭水流吞噬恐怖過程曝光

美國名廚驚傳溺水身亡！遺體失蹤4天後才尋獲　遭水流吞噬恐怖過程曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

黃氏兄弟連七年辦演唱會　兩人到底是兄弟是情侶一次說清楚

篠崎泫脫了！「轉正面解放內衣」上圍被看光…自己也嚇到：怎這麼大

引退17年！傳奇AV女優宣布復出　網驚：根本沒變

《還珠格格》女主角遭誤認身亡！酸民湧入…她怒：腦幹缺失的東西

青峰被爆「決裂金曲還刪Lulu好友」 隔9天終於發聲：到底欠了任何人什麼

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

國光女神出門「忘了穿內褲」！被按摩當場尬爆：想原地投胎 旁人全看光

YTR型男機長陷性侵風波！「曾2度失婚」曝17年機師生涯：非常痛苦

左左右右「要升高二了」近況照曝！16歲還是母胎單身：男友在哪裡

柯佳嬿PO暑假文「意外放閃坤達」　1句話被抓包：真有妳的想老公了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

天心

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Energy大嫂團合體！坤達摟柯佳嬿罕放閃　網揪亮點：有2組高中同學
  2. 《死侍與金鋼狼》夢幻合體Stray Kids！　休傑克曼自爆穿死侍緊身衣上床
  3. 天心撒嬌問：今天忘了說愛我！　韓尪神回覆閃翻「根本教科書等級」
  4. 高爾宣剛結婚當爸...驚喊：不要射我下體！　大8歲孕妻芮德全程目睹
  5. 直擊／《角頭》演唱會驚傳槍響！　黑衣人衝入北流「台上開打」
  6. 不斷更新／韓星活動7月售票看這裡！　《善宰》金惠奫首辦台北見面會
  7. 翁馨儀遭酸「少妻看上老夫的錢」不忍了　正面回嗆：你比較可悲
  8. 關韶文上廁所爆意外！　「滿頭都是玻璃碎片」驚悚畫面曝光
  9. 直擊／金智媛就站在面前！機場待4分鐘　得知「2樓有人」她反應萌爆
  10. 22歲女星《歌手》唱到比中指！　被疑「不滿節目」急發文解釋

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366