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獨家／陳隨意跨界賣辣椒醬　0廣告賣到斷貨「超猛銷售量」曝光

記者蔡琛儀／台北報導

台語歌手陳隨意歌唱、主持兩得意，不僅演唱邀約與節目錄影已排到年底，他成立的個人食品品牌「隨意煮」推出辣椒醬，沒想到官網上架2天，訂單就超過2000瓶，因為超過備貨量，還緊急宣布暫停販售，趕工兩週出完訂單，又備貨1000瓶，也是3天就完售，粗估銷售額約77萬元。

▲▼陳隨意全家露營。（圖／豪記提供）

▲▼陳隨意終於圓夢帶老婆謝宜君和全家人一起露營。（圖／豪記提供）

▲▼陳隨意全家露營。（圖／豪記提供）

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陳隨意表示，因為近來忙新專輯《我若放袂記》的宣傳，再加上主持節目錄影，已經缺貨半個月了，前兩天終於有利用空檔開始增加備貨、製作，應該下週就會再開放訂購，「很感恩在完全沒有廣告的情形下，有這麼多的粉絲好友相挺支持，真的有嚇到，除了感謝還是再感謝啦！」

而他的歌手老婆謝宜君也推出專輯《愛無罪》，夫妻倆難得同月同日出輯對決，陳隨意的專輯同名新歌〈我若放袂記〉探討關懷老人失智，謝宜君的專輯同名新歌〈愛無罪〉有情歌與舞曲兩個版本，她開心分享首次挑戰舞曲版本，「我跳得很開心，老公一定也要被我拖下海跳啊，我邀他熱舞，他敢說不嗎！」陳隨意則妙答：「我的不輪轉舞步，笑果十足，為愛妻只有搞笑的撩下去。」

▲▼陳隨意全家露營。（圖／豪記提供）

▲陳隨意和謝宜君為了這次全家露營，推掉許多工作邀約。（圖／豪記提供）

夫妻倆雖然最近忙著工作，但本週末好不容易抽出空檔，睽違10年全家十多人一起去露營，陳隨意笑說因老婆喜歡都市生活又怕蟲，每次提露營都被打槍，這次是因為孩子們主動提出，謝宜君才點頭加入，讓陳隨意終於圓了多年來的夢想，甚至為了此次的露營，夫妻倆還推掉許多通告與與演出邀約。

陳隨意也分享孩子想打造自我露營風格，開心購買露營帳篷與用具等裝了一卡車，光是帳篷就買了4個，節儉的陳隨意無奈又心疼的笑說：「10年沒露營了，會不會下次又要再等10年，才有機會露營。」廚藝了得的他，這次負責野外料理，第一次戶外野炊讓他有些壓力，光是構思菜色就花了一週的時間，寵妻的陳隨意還特別為謝宜君準備移動冷氣伺候，就怕愛妻中暑。

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