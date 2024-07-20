宮下玲奈現身台北街頭　愛店完售「失望嘟嘴」網暴動：我幫你買

記者顧齊祐／綜合報導

新生代AV女神宮下玲奈，因甜美的臉蛋和纖細的身材，擁有了不少粉絲。近日她來台旅遊，前往了她的甜甜圈愛店，但就在準備輪到她購買時，店家卻宣布已經售完了，讓宮下玲奈相當失落，模樣相當可愛。

▲新生代的AV女神宮下玲奈有著甜美臉蛋與苗條身材。（圖／翻攝自Instagram／rena__miyashita）

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宮下玲奈近日默默來到台灣，並於19日在個人Instagram帳號分享了一部影片，畫面裡她穿著黑色無袖上衣，綁著包包頭，出現在台北的街頭。不過影片中她的表情卻看起來相當失望，只見她嘟著小嘴，無奈地看向店家再看向鏡頭，然後失落地走出畫面。

原來宮下玲奈之所以難過，是因為她沒有買到最愛的甜甜圈，她在貼文中寫道：「我去了我最喜歡的台灣甜甜圈店，結果它在我的前面兩個人就賣完了。」並加上2個流淚的表情，看得出相當失落。

▲沒買到喜愛的甜甜圈宮下玲奈失落地嘟嘴。（圖／翻攝自Instagram／rena__miyashita）

似乎是知道宮下玲奈十分難過，工作人員後來特別再拿出了甜甜圈給她，讓她變得相當開心。貼文發出後，也讓粉絲熱烈討論，紛紛留言表示「嘟嘴也可愛」、「好真實的反應」、「我去幫你買」、「難怪一臉哀怨」、「沒吃到的表情好有趣」。