受蘿拉AB合約打擊！　蔡阿嘎「唯一發自內心開心的事」PO照洩心情

記者陳芊秀／綜合報導

網紅蔡阿嘎6月初發律師聲明開除元老級員工蘿拉，直到7月初首度公開前員工假借AB合約，詐財高達8位數。他揭露自家員工惡行，心情也大受影響，近日曬出一張照片，形容「剛剛發生這個月唯一發自內心開心的事情」，網友苦笑：「重複看3次才發現。」

▲蔡阿嘎忍到7月終於揭露開除前員工蘿拉原因。（圖／翻攝自臉書）

蔡阿嘎曬出一張涼麵店的照片，當時他被店裡老闆娘問到：「弟弟，你要加辣嗎？」而這簡單的一句問候，令人「突然心裡陰霾消散大半」。他對老闆娘的這句無心的話表示感謝，對於自己即將步入40歲的人來說，帶來了無比的正能量。

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同時蔡阿嘎也鼓勵自己「謝謝今天願意開車出門買涼麵的自己，你很棒」。這個決定讓他在不經意間收穫了一份喜悅。他說這是一個感到自己很棒的時刻。他貼文開頭一句「剛剛發生這個月唯一發自內心開心的事情」，也洩漏自己這段時間難以發自內心感到快樂。

▲蔡阿嘎PO涼麵店照洩心情。（圖／翻攝自threads）

網友則是幽默回應「重複看了3次才發現原來弟弟是指嘎哥」、「我41歲，也是一直被叫弟弟」、「你沒有轉頭看後面是不是真的有弟弟嗎？嘎哥」。還有網友從照片認出，是位於台北市中山區的「福德涼麵」，也有人形容「這就是台灣專屬的人情味」。