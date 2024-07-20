遭爆退追Lulu　吳青峰幽默PO照再回應：我是大鼻子大眼睛

記者蔡琛儀／綜合報導

吳青峰近日被週刊爆出因金曲獎風波，退追主持人Lulu的IG，他昨晚在社群發聲，感嘆近日的新聞紛擾，對於被部分網友指他「小鼻子小眼睛」，吳青峰幽默PO出自己用美顏的照片回應：「喔，對了，其實我是『大鼻子大眼睛』喔。」還被歌迷虧：「吳媽媽認得出你嗎？」

▲▼吳青峰對於被酸民說是「小鼻子小眼睛」幽默回應。（圖／翻攝自Facebook／吳青峰、翻攝吳青峰IG）



[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇打綠和吳青峰雖沒有參與本屆金曲獎，典禮後卻不斷有新聞爆料，昨吳青峰在IG發長文寫下這次對於復刻專輯《夏／狂熱（蘇打綠版）》中的歌曲〈包圍（Live in the pool）〉有感而發，感嘆當年寫的歌詞，如今卻還是貼切的正中現況。

他也寫，「怎麼各種捏造的邏輯、時間點都不對，破綻百出的科幻故事就變成事實了呢？」隨後又說：「與其橫衝直撞各種誤解，多半選擇不去改變別人，如果面對看了會心煩的內容，就暫時取消不看（譬如之前劉家凱的大量裸體），這種微不足道的自我保護，不太懂到底欠了任何人什麼呢？」

許多歌迷都留言替他打氣，吳青峰又幽默回覆粉絲：「整個事件最多新聞的竟然是根本什麼也沒做的我們，鐵定是看我們不太會宣傳，編寫科幻小說給我們夏專鋪墊。」更自嘲連日來的新聞密集度：「簡直要變weekly。」