接待過賈靜雯！爆料私下真實一面「刷新認知」　10年前合作內幕被挖出

記者田暐瑋／綜合報導

一名網友近日在小紅書曬出與賈靜雯的合照，並分享10年前在巴黎接待她時的小故事，展現出賈靜雯私底下的真實面貌，直言：「發生了很多刷新我認知的事。」

▲賈靜雯私下一面被曝光。（圖／翻攝自小紅書）



這位網友當時在奢侈品廣告行業工作，曾擔任賈靜雯在巴黎的接待人員，負責接機、日常生活安排，以及工作翻譯等事宜，兩人幾乎天天都在一起工作，「我以為她們很有錢，全世界都去過了，巴黎是習以為常，誰知道靜雯姐說她是第一次來巴黎，很開心很興奮，像小孩一樣。」

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儘管賈靜雯是當紅明星，但賈靜雯私底下相當親切沒架子，吃飯時會主動分享食物，在巴黎的折扣店購物時，就像一個進入糖果店的小孩一樣興奮，本來以為明星很有錢，不會在意這些小折扣，沒想到賈靜雯卻說：「能省一點幹嘛不省呢？」這種節儉的態度讓原PO感到驚訝。

▲賈靜雯私下一面被曝光。（圖／翻攝自小紅書）



不只如此，當時兩人還遇到當地扒手，賈靜雯因為拍過武打片，被訓練出敏捷反應，「突然一個吉普賽女生從後面搶了她的手機，還好反應很快，一個轉身就把女孩抓起來，把手機搶回來了。」原PO直言這幾天的相處下來，「發生了很多刷新我認知的事，真的沒有一點架子！但是氣場是1米八！」