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何美愛犬半身癱瘓　半年後奇蹟康復走路　只因她做這件事

記者葉文正／台北報導

全台討論度最高的健康資訊節目《健康2.0》，近日公布全新主持陣容加入醫師陳欣湄與韋汝搭檔，首錄以「寵萌健康」為主題，邀請藝人安苡愛、何美，分享照顧家中毛孩的寶貴經驗，現場也邀來獸醫師姚勝隆及黃君皓，為觀眾帶來豐富的寵物健康知識。

▲陳欣湄加入《健康2.0》主持陣容，談來賓到主持人心路歷程。(圖 TVBS提供)

▲陳欣湄加入《健康2.0》主持陣容，談來賓到主持人心路歷程。(圖 TVBS提供)

身為家醫科醫師，首錄跨域挑戰「萌寵」內容，陳欣湄自曝，其實早在過去當來賓時，就曾帶過愛貓錄製《健康2.0》萌寵特輯，已經有經驗值，也表示製作單位真的很貼心，首錄特地安排這樣的「萌」主題，讓她能被貓狗環繞，放鬆心情慢慢進入狀況。

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▲陳欣湄加入《健康2.0》主持陣容，談來賓到主持人心路歷程。(圖 TVBS提供)

▲陳欣湄與韋汝搭檔。(圖 TVBS提供)

談及與《健康2.0》的緣分，陳欣湄回憶起七、八年前，受邀擔任《健康2.0》來賓的心情，「受邀當下覺得那是一個神聖的時刻，因為這節目真的是用淺顯易懂的方式，將正確的醫療知識傳遞給觀眾」，對她而言，這是相當具有意義的節目。

在成為《健康2.0》常見節目來賓後，陳欣湄也與宋明樺一起主持網路節目《明欣醫聊事》，因此讓她的反應能力大幅提升，打下主持節目的基本功。現在加入《健康2.0》的主持陣容，她坦言：「我給自己蠻大的壓力，希望能將正確的健康知識傳遞下去。」

上週陳欣湄進棚首錄，從節目來賓角色轉換到主持人，也著實讓她感受到其中的差異，「主持人需要掌握更多細節，像是進場、過場的步調」，目前她也努力優化主持的節奏，以及與來賓的互動，力求帶給觀眾最優質的節目內容。

節目中藝人何美分享了愛犬阿龐哺的感人故事。某天早上，何美發現阿龐哺無力倒在地上，經醫生診斷為第二節脊椎神經問題，醫藥費高達數十萬元。一年後，阿龐哺再次因神經問題半身癱瘓，但在何美細心照顧下奇蹟康復，重新走路。

雖然愛犬左前腳萎縮，站立時呈現「害羞」的交叉姿勢，何美卻樂觀笑稱：「那是網美腳。」醫生研判，阿龐哺的健康問題與近親繁殖有關，這類幼犬常有天生缺陷、體型小、疾病多的問題。同場節目中，藝人安苡愛也分享了愛犬鬆鬆的健康問題，鬆鬆面臨脖子後部關節問題，走路時脖子無法轉動且疼痛難忍，只能暫時以肌肉鬆弛劑緩解症狀。而隨著夏日來臨，炎熱潮濕的天氣容易讓毛孩生病。獸醫師姚勝隆提醒，酷暑下須特別注意寵物中暑、腸胃炎及皮膚炎。

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