楊繡惠88歲父親阿西五月底急診送醫　驚人反轉現況曝

記者葉文正／台北報導

藝人楊繡惠、黃小柔與鄭仲茵今天參加「魅力茶薰 六感饗宴」記者會，推廣優質茶葉活動，楊繡惠現場也被問到，她的88歲爸爸阿西五月底緊急送醫治療，她被問目前現況如何，楊繡惠則說：「那時候是因為血糖降到40，全身癱軟，現在都好了，壯的跟一頭牛似的。」

▲楊繡惠(左)，黃小柔、鄭仲茵參加活動。（圖／記者葉文正攝）

為了善盡活動代言人身分，楊繡惠等人不僅在現場泡茶喝茶，楊繡惠還說：「從小就跟爸媽喝茶，茶的好處很多，我們也用茶葉泡澡，做茶葉枕，我喝茶比喝酒多。」

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▲楊繡惠(左)，黃小柔、鄭仲茵體驗茶藝文化。（圖／記者葉文正攝）

黃小柔也說，「茶是台灣伴手禮，有國外朋友來我都送茶，我媽也愛喝普洱，我也有很多茶農朋友，有很多好茶可以介紹給大家，普洱就很適合小朋友，我喝紅茶，無糖綠茶都會讓孩子喝，喝茶就像喝咖啡，也讓小朋友體驗茶農文化，非常好。」

▲活動在台北車站舉行。（圖／記者葉文正攝）

鄭仲茵也提到，從小爸爸也喝茶，台灣有很多不同茶葉，阿里山，龍潭、松柏嶺都有茶，每個地區都有不同茶種，還可以當面膜敷，對身體很好。

▲楊繡惠的爸爸阿西(右)突癱軟緊急送醫。（圖／翻攝自臉書）

他們還說三人私交不錯，也會相約出去玩，有時也有三天兩夜的旅行，一有時間就會出去聚會，常常都是擇期不如撞日，也有非常多共同朋友，有長輩發起就會出去玩，上次還一起出去住好幾天。

提到長輩，楊繡惠說，爸爸阿西現在很硬朗，像一頭牛一樣，胃口也很好，只是年紀大難免有狀況，楊繡惠的88歲父親阿西也是資深藝人，五月底突因血糖急速下降至40，全身癱軟急送醫掛急診，引起外界擔憂。