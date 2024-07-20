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遭霸凌10年！郭俊彬得新人獎：本想公開他們名字⋯　啜泣哭出來

記者吳睿慈／綜合報導

南韓從YouTube頻道起家的網紅郭俊彬近年來在綜藝節目很活躍，2023年更登上益智節目《魔鬼的計謀》，他深知自己不聰明，以討喜的演出方式獲得觀眾喜愛，並一舉拿下19日在韓舉辦的「青龍系列大獎」綜藝新人獎，他一上台就爆哭，坦言本來想要一個個唸出曾經霸凌過他的人，但當下腦海只浮現需要感謝的人，超反轉的感言獲得全場掌聲。

▲▼ ▲▼遭霸凌10年！200萬YTR韓星得新人獎：本想公開他們名字⋯　啜泣哭了。（圖／翻攝自KBS、tvN）

▲郭俊彬曾經自爆學生時期被霸凌。（圖／翻攝自KBS）

郭俊彬擁有200萬訂閱數，近年來憑藉討喜的外貌、幽默的講話風格，受邀演出很多節目，但在他開朗的外表下，其實藏著一顆曾經受傷的心，他曾經在節目中自爆是校園霸凌受害者，「我在國小、國中、高中全都被霸凌過，一直被打，然後在高一受不了退學了。」

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▲▼遭霸凌10年！200萬YTR韓星得新人獎：本想公開他們名字⋯　啜泣哭了。（圖／翻攝自KBS）

▲▼郭俊彬得獎忍不住哭出來。（圖／翻攝自KBS）

▲▼郭俊彬得獎，還是忍不住哭出來。

學生時期遭受霸凌，郭俊彬想要離開到沒有韓國人的地方，因此展開海外旅遊，最終才重拾自信心。然而，講到被欺負的過去，他曾在節目上痛哭，至今還是無法放下長達10年累積下來的傷痛。

郭俊彬19日靠著益智節目《魔鬼的計謀》拿下男子新人綜藝獎，本想搞笑強忍情緒，他先是自虧「哇，真的會說不出話來」，沒想到下一秒皺著眉頭啜泣哭出來，「我不知道自己會得獎，本來以為主辦單位會跟我說，但真的沒有提前告知我。」

▲▼遭霸凌10年！200萬YTR韓星得新人獎：本想公開他們名字⋯　啜泣哭了。（圖／翻攝自KBS）

▲郭俊彬沒有唸出霸凌者的名字，反而是感謝一路幫助過他的人。（圖／翻攝自KBS）

郭俊彬整理情緒後，他坦言過去在觀眾席參加過很多頒獎禮典禮，曾經想像自己若有天得獎了，就要把霸凌過他的人名字一一唸出來，「但直到現在這樣親自上台領獎，我的腦海裡除了想感謝的人，其他的人都想不起來了。」他並未把霸凌者實名公開，反而是感謝這一路幫助過他的人，令在場的人都眼泛淚光，感言引起迴響，粉絲盼望他現在起開始走花路，揮別遭霸凌陰影。

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