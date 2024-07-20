記者潘慧中／綜合報導

梁云菲（Nana）因參加《國光幫幫忙》國光女神選拔出道，豪邁直爽的作風備受喜愛。然而，她最近前去泰式按摩時，一不小心出了大糗，讓她忍不住直呼：「真的很想原地投胎！」

▲梁云菲坦承出門忘了穿內褲。（圖／翻攝自Threads／nanaliangbadgal）



梁云菲19日在Threads透露最近前去泰式按摩，結果一到包廂就發生了人生中最尷尬的事情，「發現自己忘了穿內褲」，只好直接裸體躺在按摩床上，「我像個變態。」

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▲梁云菲經歷人生最糗的一刻。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）



在接受油壓按摩時，梁云菲還能利用店家附的浴巾蓋住身體，勉強渡過尷尬時刻。然而，當切換到泰式按摩時，情況變得更尷尬了，「腳要被抬起來折來折去，我的妹妹隨著腿被搬來搬去，而打開又關起來⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。」

▲梁云菲當下尷尬到極點。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）



梁云菲羞愧表示當下真的非常想原地投胎，「我姐妹在旁邊笑到不行」，附上4個哭笑不得的表情符號，顯見她那時候的真實感受。

梁云菲Threads全文：

我人生中最糗的事情

前天在邦勞去泰式按摩，

到包廂才發現自己忘了穿內褲⋯

所以我像個變態直接裸體躺在按摩床，店家只有付一條浴巾，油壓還好，可以把身體蓋在浴巾下。

切換到泰式按摩的時侯直接尬爆，

因爲腳要被抬起來折來折去，我的妹妹隨著腿被搬來搬去，而打開又關起來⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

真的很想原地投胎