黃宣《歌手》墊底淘汰「268字首發聲」！　網叫屈：不是粉也心疼

記者黃皓瑋/綜合報導

歌手黃宣近期在陸綜《歌手2024》中,以亮眼表現擄獲大批觀眾的心,多次成為討論焦點,不過他在最新一集中遭到淘汰,無緣下一集的總決賽,讓許多人相當錯愕,「黃宣淘汰」還登上了熱搜榜第一。對此黃宣昨晚在微博寫下308字發聲,坦言在比賽中唱了10首歌,「得到的已經遠比我想像的多太多了」。

▲黃宣在微博發文寫下淘汰感言。(圖/翻攝自微博)

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃宣在昨晚播出的《歌手2024》中,對上先前已被淘汰,回鍋參加突圍賽的大陸歌手海來阿木,黃宣演唱孫燕姿的〈我要的幸福〉,並結合披頭四(The Beatles)經典歌曲〈Hey Jude〉,但最終不敵海來阿木,無緣晉級總決賽。比賽結果曝光後在微博引發熱烈討論,有不少人為黃宣抱不平,還有網友直言:「看個節目能引起這麼多人共憤」、「賽制有問題」、「公道何在」。

▲黃宣不敵回鍋參賽的海來阿木,無緣總決賽。(圖/翻攝自微博)

昨晚《歌手2024》播出結束後,黃宣在微博寫長文發聲:「奇幻旅程終於放煙火啦!唱了十首歌,真的是十全十美,我得到的已經遠比我想像的多太多了。」他表示自己只是提供聽眾一種選擇,「喜歡也好,討厭也罷,你有你的,我有我的,方向」,也向不捨他被淘汰的網友喊話:「我們都只是彼此生命中的過客,只要記得我們曾經擁有過的美好時光,都會成為一種永恆。」

貼文一出引發大批網友關注,紛紛寫下「不是粉也心疼的程度」、「謝謝你陪我渡過的2個月」、「畢業快樂」,與黃宣同為《歌手2024》參賽者的大陸歌手袁婭維,也現身留言「黃宣無代餐」給予支持。

黃宣微博全文

奇幻旅程終於放煙火啦!

唱了十首歌 真的是十全十美

我得到的已經遠比我想像的多太多了

我還是一樣

只是提供一種選擇

我只是一個概念

喜歡也好 討厭也罷

你有你的 我有我的 方向

我們都只是彼此生命中的過客

只要記得我們曾經擁有過的美好時光

都會成為一種永恆

如果你也珍惜

那就是一種緣份

如果你不愛吃

那就是一種榴槤

I love you

You love me

We got that down

謝謝舞台 謝謝在我生命出現的每一個人

我真的很開心能認識大家

這是YELLOW黄宣

自帶風雨的男人

21世紀的摩登大聖

你的肌肉章魚哥

哈克南最後的表舅

也是你最好的朋友

這就是我要的幸福

讓我們爲音樂慶賀

下台一鞠躬