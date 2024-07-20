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黃宣《歌手》墊底淘汰「268字首發聲」！　網叫屈：不是粉也心疼

記者黃皓瑋／綜合報導

歌手黃宣近期在陸綜《歌手2024》中，以亮眼表現擄獲大批觀眾的心，多次成為討論焦點，不過他在最新一集中遭到淘汰，無緣下一集的總決賽，讓許多人相當錯愕，「黃宣淘汰」還登上了熱搜榜第一。對此黃宣昨晚在微博寫下308字發聲，坦言在比賽中唱了10首歌，「得到的已經遠比我想像的多太多了」。

▲黃宣對決回鍋的海來阿木輸了。（圖／翻攝自微博）

▲黃宣在微博發文寫下淘汰感言。（圖／翻攝自微博）

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黃宣在昨晚播出的《歌手2024》中，對上先前已被淘汰，回鍋參加突圍賽的大陸歌手海來阿木，黃宣演唱孫燕姿的〈我要的幸福〉，並結合披頭四（The Beatles）經典歌曲〈Hey Jude〉，但最終不敵海來阿木，無緣晉級總決賽。比賽結果曝光後在微博引發熱烈討論，有不少人為黃宣抱不平，還有網友直言：「看個節目能引起這麼多人共憤」、「賽制有問題」、「公道何在」。

▲黃宣登陸綜。（圖／翻攝自微博）

▲黃宣不敵回鍋參賽的海來阿木，無緣總決賽。（圖／翻攝自微博）

昨晚《歌手2024》播出結束後，黃宣在微博寫長文發聲：「奇幻旅程終於放煙火啦！唱了十首歌，真的是十全十美，我得到的已經遠比我想像的多太多了。」他表示自己只是提供聽眾一種選擇，「喜歡也好，討厭也罷，你有你的，我有我的，方向」，也向不捨他被淘汰的網友喊話：「我們都只是彼此生命中的過客，只要記得我們曾經擁有過的美好時光，都會成為一種永恆。」

貼文一出引發大批網友關注，紛紛寫下「不是粉也心疼的程度」、「謝謝你陪我渡過的2個月」、「畢業快樂」，與黃宣同為《歌手2024》參賽者的大陸歌手袁婭維，也現身留言「黃宣無代餐」給予支持。

黃宣微博全文

奇幻旅程終於放煙火啦！
唱了十首歌 真的是十全十美
我得到的已經遠比我想像的多太多了
我還是一樣
只是提供一種選擇
我只是一個概念
喜歡也好 討厭也罷
你有你的 我有我的 方向
我們都只是彼此生命中的過客
只要記得我們曾經擁有過的美好時光
都會成為一種永恆
如果你也珍惜
那就是一種緣份
如果你不愛吃
那就是一種榴槤
I love you
You love me
We got that down
謝謝舞台 謝謝在我生命出現的每一個人
我真的很開心能認識大家
這是YELLOW黄宣
自帶風雨的男人
21世紀的摩登大聖
你的肌肉章魚哥
哈克南最後的表舅
也是你最好的朋友
這就是我要的幸福
讓我們爲音樂慶賀
下台一鞠躬

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