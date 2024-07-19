青龍系列獎／柳俊烈、崔宇植搶視帝燦笑　《戀愛兄妹》真實CP現身

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「青龍系列大獎」於2022年起開辦，第三屆在19日舉辦，潤娥、全炫茂連續三屆扛下頒獎典禮主持人之責，千玗嬉、韓孝周、朴寶英角逐最佳女主角獎，柳俊烈、崔宇植、柳承龍、任時完等人則是入圍最佳男主角，現場星光熠熠。

▲▼柳俊烈、崔宇植燦笑現身紅毯。（圖／翻攝自MBC、TVDaily）



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青龍系列大獎紅毯於19日下午搶先登場，柳俊烈以戲劇《The 8 Show》角逐男主角獎，他露出開朗的笑容踏上紅毯，穿著絨布材質西裝帥氣現身，崔宇植穿著黑色西裝，將瀏海往後梳，俐落髮型露出五官，踏上紅毯時全場尖叫聲連連。

▲▼朴寶英、千玗嬉等人競爭視后。（圖／翻攝自TVDaily、tenasia）



女主角部分朴寶英以戲劇《精神病房也會迎來清晨》入圍，她穿著一身細肩的黑色華麗禮服，露出甜美笑容與四面八方的粉絲打招呼，模樣非常可愛。千玗嬉則是一身豔麗紅色緞帶禮服現身，秀出好身材，放送粉絲福利，以及女神韓孝周穿著銀色透膚長禮服，展現出眾的典雅氣質，她此回以《MOVING異能》入圍角逐視后。

▲《戀愛兄妹》真實CP金允載、李潤荷助陣現身。（圖／翻攝自News1）



特別的是，「青龍系列大獎」除了頒發劇集獎以外，網路節目部分也有另設獎項，《戀愛兄妹》入圍最優秀作品獎，主辦單位找來真實情侶檔金允載、李潤荷助陣，兩人首度亮相於公開場合，甫現身就引起熱烈尖叫聲。