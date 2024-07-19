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《繁花》迎大結局！胡歌：不想離開阿寶　「寶珠CP」唐嫣每看必哭　

記者蕭采薇／台北報導

王家衛首部執導電視劇《繁花》，19日將迎來最終結局。劇中演員的身價隨此劇再翻倍，然而胡歌飾演完「阿寶」後卻不急著接戲，坦言還不想從角色走出來，「《繁花》對我來說意義不一樣，雖然戲播完了，但角色尚未離我遠去，在戲裡面所有曾經感動我的地方，現在回想起來仍然會熱淚盈眶，所以我也不想這麼快從這個人物跳脫出來。」

▲《繁花》迎大結局，胡歌坦言仍不想離開「阿寶」。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

▲《繁花》迎大結局，胡歌坦言仍不想離開「阿寶」。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

《繁花》迎向結局，也將揭曉寶總（胡歌 飾演）情歸玲子（馬伊琍 飾演）、汪小姐（唐嫣 飾演）、李李（辛芷蕾 飾演），或是保留給初戀雪芝（杜鵑 飾演）？這是全台觀眾最關心的焦點。對此，《繁花》原著小說曾出現一個詞「空門」，作者金宇澄在最新釋出的幕後訪問中解釋，「空門就是陰錯陽差，男女之事要有天時、地利、人和，差一分一厘就是空門。」

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▲《繁花》迎大結局，胡歌坦言仍不想離開「阿寶」。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

▲辛芷蕾（右）認為角色看透一切，曾經相愛的人相似才能互相吸引。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

胡歌在受訪影片中談到寶總的初戀雪芝，心頭仍然炙熱，「我跟雪芝的戲，拍得時候越拍越難受，可以看到人在命運的洪流裡，他是非常無措的！」雪芝因為擔任13路公車車上售票員而與阿寶相識，阿寶為了看她一眼，總是默默地上車、下車，這也是阿寶成為寶總的契機，就是因為雪芝，她無疑是阿寶生命中最重要的女人之一。胡歌說：「下了13路的車，象徵的不僅僅是指阿寶與雪芝的這段感情，我認為也是阿寶某一個人生階段的結束。」似乎也暗示了兩人的結局。

▲《繁花》迎大結局，胡歌坦言仍不想離開「阿寶」。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

▲胡歌談《繁花》寶總女人心頭炙熱「越拍越難受」。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

馬伊琍談到玲子則是感慨，「我很明確，玲子深愛阿寶！」她回想第17集中她重返夜東京，卻要求阿寶退股，下定決心完美切割眼前這個男人，「那是唯一一場我沒有跟阿寶大聲嚷嚷的戲，之前很多戲都是我罵他、跟他吵。」然而阿寶轉身就走，也沒有挽回。胡歌透露王家衛看到這幕曾問他，「你就這樣同意了嗎？沒有絲毫留戀嗎？」胡歌回應那就是阿寶，「如果是我肯定是會再哄哄她的吧！」

《繁花》劇中因為革命情感被湊成「寶珠CP」，唐嫣回想到第14集中她約了寶總到排骨年糕店，寶總卻遲遲沒有現身的一段戲，「汪小姐那天晚上可能不理解，但五年、十年後回頭看，我想她應該是能夠理解阿寶的。作為一個觀眾跳出來看，每次我看到這裡都錐心地痛，這也是為何我每次演到寶汪這段情時，眼淚都像自來水一樣，哭得特別痛。」胡歌也說，「我自己的話肯定是忍不住就衝過去的，很多時候我們用愛情來看兩個人的關係，但愛情跟愛是不一樣的！」

▲《繁花》迎大結局，胡歌坦言仍不想離開「阿寶」。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

▲「寶珠CP」唐嫣（右）每看必哭，錐心之痛忘情演出。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

至於李李，辛芷蕾認為她飾演的李李是一個能把一切都看透、看開的人，因為寶總和她以及她曾經愛過的人有很多相似的地方，才互相吸引。四個女人出現在阿寶生命中不同的位置，給他帶來不同的影響，胡歌笑說，「如果阿寶真的像他表面上這麼灑脫的話，早就跟其中的她或她在一起了，我想他的內心是很複雜的。」

▲《繁花》迎大結局，胡歌坦言仍不想離開「阿寶」。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

▲馬伊琍（右）很明確「玲子深愛阿寶」，但卻狠心切割胡歌（左）。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

《繁花》講述九十年代的上海處處是機遇與希望，工人「阿寶」（胡歌 飾演）憑藉時代的春風和自己的打拼，在高人「爺叔」（游本昌 飾演）與夜東京老闆「玲子」（馬伊琍 飾演）、外貿總公司「汪小姐」（唐嫣 飾演）的鼎力協助下，躋身成為商界後起之秀，一家新開的大飯店「至真園」卻令寶總原本決勝千里的事業變得動盪驚心。王家衛執導及監製的首部電視劇《繁花》，正於MyVideo全劇上架。

 

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繁花, 胡歌, 辛芷蕾, 林熙蕾, 唐嫣

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