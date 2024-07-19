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沒看過太妍化偶像妝！Dex見本人太美「眼神狂閃開」：我就很害羞⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣網紅Dex從YouTube頻道紅到螢幕前，他自從參演《單身即地獄》後知名度暴漲，除了參演綜藝節目、電影，甚至還有自己的專屬訪談節目。《Dex的冰箱採訪》迎來第三季，首集嘉賓找來大咖天后太妍，兩人雖不是第一次見面，但他害羞到不敢直視女方，超誠實的反應令觀眾笑喊「太妍真的太美」、「是我也不敢直視」。

▲▼沒見過太妍化偶像妝！Dex見到本人「狂避眼神對視」：我就很害羞⋯。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼Dex沒見過太妍化偶像妝，節目上對話太害羞眼神狂閃開。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼Dex沒見過太妍化偶像妝，節目上對話太害羞眼神狂閃開。（圖／翻攝自YouTube） 

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Dex與太妍早在還未播出的生存實境秀《喪屍宇宙2》見過面，只是該節目以生存挑戰為主，太妍並非帶著華麗妝現身，他解釋：「那時候也很漂亮，但現在是偶像的本體，第三季從第一集開始，我的心臟就撲通撲通跳。」難得看到畫上偶像妝容的太妍，他害羞到數度把眼神轉開。

▲▼沒見過太妍化偶像妝！Dex見到本人「狂避眼神對視」：我就很害羞⋯。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼太妍虧Dex「到底在跟誰講話」，Dex承認很害羞。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼太妍虧Dex「到底在跟誰講話」，Dex承認很害羞。（圖／翻攝自YouTube）

兩人在對話時，Dex只敢直視前方，太妍忍不住笑虧：「你到底在跟誰講話啊？」他紅著臉回答：「因為要跟妳對視很困難。」他不習慣單獨兩人與太妍講話，導致眼神一直飄走，最後他承認：「因為會害羞，我就很害羞咩，怎麼了！」逗得太妍哈哈大笑。

▲▼沒見過太妍化偶像妝！Dex見到本人「狂避眼神對視」：我就很害羞⋯。（圖／翻攝自YouTube）

▲太妍上節目宣傳新歌。（圖／翻攝自YouTube）

太妍答應出演，其實是Dex親自打電話邀約，他透過節目表達謝意，問及太妍對於外在的理想型條件，她透露自己喜歡肩膀漂亮的人，以及眉骨跟眼神好看的人，還有笑起來好看的人。理想型曝光引起熱烈討論。

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關鍵字

DEX, 綜藝節目, 戀愛實境秀, 太妍

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