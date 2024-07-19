快訊／鄭佩佩離世！享壽78歲　「死訊藏兩天才公開」經紀公司證實

記者蕭采薇／綜合報導

香港資深武打女星鄭佩佩驚傳去世，享壽78歲。她是香港元老級武打女星，並且走紅兩岸三地，有「俠女」之稱，在周星馳電影《唐伯虎點秋香》飾演「華夫人」為人熟知。經紀公司也透過聲明表示：「我們懷著沈重的心情公告，鄭佩佩女士於美國時間2024年7月17日離開了大家。」

▲經紀公司證實鄭佩佩死訊。（圖／記者李毓康攝）

鄭佩佩經紀公司凱藝娛樂表示：「全體同仁對此深感痛心及婉惜。公司及佩佩姐的子女，借此感謝所有佩佩姐的朋友、同事和支持者，一直在她的生命中燃亮著愛。」

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聲明中也證實，鄭佩佩近年來身體抱恙，「她選擇不把消息公開，一來是努力處理自己的病情，亦希望把光陰留給跟家人共處，佩佩姐安詳平靜地離開時，亦如願獲子女們及摯親陪伴在側。」

▲鄭佩佩2017年來台參加《情定三生》記者會，之後幾乎沒在台灣公開露面。（圖／記者李毓康攝）



鄭佩佩以一代武打女星形象深入人心，她的影視生涯跨越光輝六十載，除了在事業上努力不懈，更是個平易近人、善良、熱心且有耐性的好前輩、好媽媽。令公司同仁哀悼：「佩佩姐，我們永遠懷念您！」

大陸知名主持人曹可凡也發文悼念，「近年來一直聽說佩佩姐健康狀況不佳，不想，她竟然與我們天人永隔。天堂沒有痛苦，祈願她一路走好！」影評人孫孟晉轉發導演胡雪樺的貼文，「今天早晨，聽說鄭佩佩離世了。剛看胡金銓和張徹的武俠電影時，就對她在《大醉俠》、《金燕子》等影片裡的表演記憶深刻，一路走好。」

▲鄭佩佩經紀公司證實離世消息。（圖／翻攝自微博）

鄭佩佩經紀公司聲明全文

我們懷著沈重的心情公告，鄭佩佩女士於美國時間2024年7月17日離開了大家。凱藝娛樂全體同仁對此深感痛心及婉惜。公司及佩佩姐的子女，借此感謝所有佩佩姐的朋友、同事和支持者，一直在她的生命中燃亮著愛。

感謝大家多年來對佩佩姐的愛護，佩佩姐近年來身體抱恙，她選擇不把消息公開，一來是努力處理自己的病情，亦希望把光陰留給跟家人共處，佩佩姐安詳平靜地離開時，亦如願獲子女們及摯親陪伴在側。

多才多藝的佩佩姐入行多年屢獲殊榮，一代武打女星更是深入人心，她的影視生涯跨越光輝六十載，除了在事業上努力不懈，佩佩姐亦是個平易近人、善良、熱心且有耐性的好媽媽。佩佩姐，我們永遠懷念您！