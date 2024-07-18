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洪小鈴40歲罹早發性失智症　新戲「失能到包尿布」講到淚崩！

記者黃庠棻／台北報導

大愛電視推出失智症題材的精采好劇《你好，我是誰2》，第二季中全新登場的角色洪小鈴與尹昭德在劇中是一對夫妻，洪小鈴飾演「羅心儀」是一位職場女強人、人生勝利組，沒想到在四十多歲時罹患「早發性失智症」，尹昭德飾演先生「何慶祥」，從惶恐不安到全心全意照顧陪伴，兩人角色貫穿全劇，讓觀眾能完整了解病程變化，更要傳達的重要觀念，失智症不是老人家的專利。

▲《你好，我是誰2》洪小鈴。（圖／大愛電視提供）

▲洪小鈴在《你好，我是誰2》中罹患失智症。（圖／大愛電視提供）

洪小鈴飾演的羅心儀是銀行精算師，用腦程度大，事業正要轉高峰時，發現失智，兩年內病情急轉直下，最後失能到要包尿布。尹昭德說劇中太太失智的症狀，一開始會誤以為是工作壓力大，而且是每個人在生活中常常會發生忘記事情的狀況。

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▲《你好，我是誰2》洪小鈴。（圖／大愛電視提供）

▲洪小鈴跟尹昭德在《你好，我是誰2》飾演夫妻。（圖／大愛電視提供）

洪小鈴有感而發地表示「從影以來，沒有遇過一個這麼好哭的角色、故事跟劇本」；而尹昭德則說好幾次在排戲過程中，光是跟著馮凱導演順詞，就開始哽咽「我們都不敢看對方，怕會崩潰，然後偷偷看到導演自己都已經摀臉在哭」。今（18）日舉辦茶敘，洪小鈴還講到落淚。

▲《你好，我是誰2》洪小鈴。（圖／大愛電視提供）

▲洪小鈴忍不住落淚。（圖／大愛電視提供）

下戲後，洪小鈴常忘東忘西，因為她從小就有注意力不集中的問題。拍戲後最大的感受就是「意外什麼時候到，真的不曉得」，現在大家都處於高壓工作下，以為歡唱、旅遊就沒事「可是潛在壓力是一直很根深蒂固的放在你心裡面，可能你真的都沒有把它完完全全的釋放，壓力植入心裡面，有可能真的會成為你生病的根源」。洪小鈴會盡可能做讓自己真的會開心的事情，遇到不開心的事，發洩抒壓完之後，不要處在暗黑的情緒。

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