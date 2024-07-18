李帝勳新片脫了！瘦到剩58kg　「膝蓋韌帶惡化」下樓無法彎曲

記者吳睿慈／綜合報導

南韓年度動作鉅獻《絕地逃生》由李帝勳、具教煥主演，李帝勳在電影中飾演死命逃跑的「逵南」，出道以來首度挑戰一絲不掛的裸身戲，他為此特地減重，身高177公分的他，瘦到只剩58到60公斤，嚴格的飲食控管，令他直呼「我很心痛、很辛苦！」

▲李帝勳在《絕地逃生》脱到一絲不掛，體重瘦到只剩58公斤。（圖／車庫娛樂提供）



李帝勳在《絕地逃生》挑戰一絲不掛的裸身戲而造成話題，為了那場戲做足準備，「『逵南』是名過著困苦生活的軍人，所以希望我能展現出他骨瘦如柴的身形，為了讓角色看起來愈來愈疲憊，3到4個月的拍攝期間我嚴格控管飲食，在午餐、晚餐時間都無視拍攝現場的餐車，這讓我很心痛、很辛苦！」

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▲▼《絕地逃生》李帝勳在電影裡一直奔跑，跑到韌帶惡化。（圖／車庫娛樂提供）

事實上，李帝勳在讀劇本時，就預料到拍攝會很辛苦，「像是在拍攝奔跑場面時，攝影機掛在車輛上拍攝，我必須邊追著車跑邊演戲，但實際上人光用兩隻腳很難追上行駛中的車，但我當時心想無論如何都要跟上，這讓我感到十分辛苦！」拍攝時常跑到喘不過氣，甚至有說不定這樣跑一跑就死掉的想法，常累到癱倒在地上。

▲《絕地逃生》由具教煥、李帝勳主演。（圖／車庫娛樂提供）



甚至因為過度激烈奔跑，導致李帝勳的膝蓋韌帶惡化，「當時我連下樓梯時膝蓋都無法彎曲，只能扶著樓梯扶手下樓，去醫院檢查後醫生說我過度使用膝蓋才會這樣。雖然很難過，但如果再重來一次，我還是會像那樣奔跑拍戲！」年度動作鉅獻《絕地逃生》8月2日在臺上映。