Darren談「幼兒園性侵案」臉色沉重　搭公車被騷擾：差點摸到重點

記者黃庠棻／台北報導

「Darren」邱凱偉今（18）日一早就出席公益活動，這是他第一次擔任二手精品義賣會的響應大使，本身就長年關注獨居弱勢長輩，對於二手衣的理念也相當認同，因此才一口答應接下大使的重責大任，本次還特地捐出多雙自己親手繪製的球鞋做愛心。

▲「Darren」邱凱偉出席公益活動。（圖／記者黃庠棻攝）

早在2020年，Darren在馬來西亞拍戲時，特地麻煩當地工作人員尋找白色球鞋，在拍攝空檔發揮美術天份，一次就繪製了6雙手繪鞋，後來把椰子全捐到弘道基金會做義賣，當時賣出了7萬元做愛心，因此這次擔任活動響應大使也別具意義。

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▲「Darren」邱凱偉出席公益活動。（圖／記者黃庠棻攝）

私底下，Darren坦言自己對「白鞋」有一定強迫症，求學時期受到同學影響，回到家都會多踩幾次鞋墊，偶而還會拿出酒精清理，相當愛惜自己的東西，只不過比較妻子的鞋子收藏，他笑言「老婆是大蜈蚣」，也不敢幫對方斷捨離，直呼「碰了會出事。」

▲「Darren」邱凱偉出席公益活動。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，Darren也被問到近期轟動全台的「幼兒園性侵案」，他一聽到臉色立刻變得沉重，坦言自己有在關注此案，也會教導3歲的兒子「不要讓陌生人碰觸你的身體」，同時告知兒子「你也不能碰觸他人的身體」。

此外，談到「幼兒園性侵案」Darren也有感而發，透露之前到新加坡拍戲，某次搭公車時遇到一名年長男性，對方一上車就與他攀談，甚至表示「很喜歡台灣」，讓他放下戒心，怎料聊得越起勁，對方開始撫摸他的大腿，還越摸越上面「差點就碰到重要部位」，所幸敏感的他大聲喝斥，對方才倉皇地逃下車，結束這一場公車驚魂。