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張鈞甯《默殺》大陸賣破42億！　黃健瑋被換角重拍…陸網好奇原版

記者陳芊秀／綜合報導

大陸暑期檔電影又出現黑馬！張鈞甯演出的犯罪懸疑電影《默殺》，由緋聞男友、馬來西亞導演柯汶利執導，上映15天票房高達9.43億人民幣（約台幣42億元）。而該片主角原本是台灣演員黃健瑋，因捲入性騷風波，全片幾乎換角重拍，如今票房大開紅盤，陸網對於原版也相當好奇。

▲▼陸片《默殺》票房狂賣42億。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸片《默殺》票房狂賣42億。（圖／翻攝自微博）

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▲陸片《默殺》票房狂賣42億。（圖／翻攝自微博）

柯汶利在馬來西亞出身，大學來台後開始進軍電影圈，2019年被大陸導演陳思誠相中，到大陸拍攝電影《誤殺》，以及陸劇《唐人街探案》（邱澤主演）、《女心理師》（楊紫主演）。根據《鏡週刊》報導，他2017年籌拍《默殺》，屬於新馬台合拍片，由黃健瑋、尹馨等人主演，2022年釜山影展上映，2023年在台北電影節、上海國際電影節上映，然而黃健瑋2023年陷入性騷風波，全片因此重拍。

▲▼陸片《默殺》票房狂賣42億。（圖／翻攝自微博）

▲馬來西亞導演柯汶利籌拍《默殺》經歷波折。（圖／翻攝自微博）

《默殺》描述校園霸凌之下，一個國中女生離世，隨後出現連環殺人案，重重秘密被相繼揭開的過程。根據官方臉書資訊，原版《默殺》演員陣容，包括黃健瑋、尹馨、張世、宸頤、李沐、紀亮竹、庹宗華、劉引商、施明帥、高英軒、張少懷、吳慷仁、謝盈萱、陳佩騏、馬力歐、鍾采軒、羅光旭。

▲▼陸片《默殺》票房狂賣42億。（圖／翻攝自微博）

▲《默殺》最初是新馬台合拍片，在台灣基隆拍攝，演員陣容多為台灣演員。（圖／翻攝自臉書）

▲▼陸片《默殺》票房狂賣42億。（圖／翻攝自微博）

▲《默殺》曾在台北電影節上映。（圖／翻攝自臉書）

重拍版《默殺》幕後團隊仍由柯汶利執導，攝影也是張穎，全片移到馬來西亞拍攝，演員陣容全面換角，依序為王傳君、張鈞甯、吳鎮宇、徐嬌特別演出受到霸凌身亡的女孩「惠君」。

▲▼陸片《默殺》票房狂賣42億。（圖／翻攝自微博）

▲重拍版《默殺》由王傳君、張鈞甯、吳鎮宇等人演出。（圖／翻攝自微博）

《默殺》在大陸競爭激烈的暑期檔（6月至8月）上映，4天創下破2億人民幣（約台幣8.9億元）佳績，如今已經逼近票房破10億人民幣（約台幣44億元）大關。早前張鈞甯為導演男友電影出錢出力，被爆出資500萬台幣，不過本人親自發文否認。

同時《默殺》在大陸獲得票房成功，越來越多影迷好奇原版。原版《默殺》在台灣基隆拍攝，因為疫情影響後期製作，隨後僅在釜山影展、台北電影節、上海電影節上映，當時已經獲得一票好評。有影迷分享原版、重拍版差異，認為重拍版為了審查通過劇情做過更動，另外重拍版本更重視邏輯，但也勾起其他人對原版的關注。

黃健瑋在2023年6月演藝圈#me too風暴中被點名，妻子蔡亘晏一路相挺，相隔1年，收到道歉聲明，對方坦承所言全屬不實指控。事件大逆轉，指控者目前被士林地檢署依妨害名譽罪提起公訴。

▲▼陸片《默殺》票房狂賣42億。（圖／翻攝自微博）

▲原版《默殺》是黃健瑋主演。（圖／翻攝自微博）

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