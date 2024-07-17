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李銘順兄弟錄影鬧分房！　李銘忠認走心「起因曝光」：連老婆也很驚訝

記者孟育民／台北報導

公共電視新實境節目《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》，自今年6月開拍，近日拍攝進入尾聲，主持人李銘順、李銘忠為準備慶功宴想邀請旅程中新結識或是曾給予幫助的好朋友們，特地到台北知名米其林三星餐廳拜師學藝，並分享旅程中的趣事；節目中的來賓們都到場同歡，兄弟倆還貼心為座上賓準備了手寫卡片，而從小是學簡體字的李銘忠也特別練習寫繁體字，沒想到成果讓李銘順相當驚艷。

▲▼李銘順(右)、李銘忠(左)親手準備慶功宴表達感謝之情。（圖／公共電視提供）

▲▼李銘順（右）、李銘忠（左）親手準備慶功宴表達感謝之情。（圖／公共電視提供）

▲▼李銘順(右)、李銘忠(左)親手準備慶功宴表達感謝之情。（圖／公共電視提供）

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看似感情相當融洽的兄弟倆，沒想到在旅程第一晚，兩人就因為「打呼」的關係鬧分房。可能是因為白天的行程太累人，第一天一大早就開始騎車從北往南行，騎了超過12個小時的路程，平常不太會打呼的李銘忠晚上竟鼾聲大作，讓李銘順整夜不得安眠，隔天馬上就向製作單位反映，如果要繼續拍攝的話，唯一的條件就是兄弟倆不能一起睡。

李銘忠自己也感到相當意外，他表示：「我印象最深是那天早上起床，他跟我說的第一句話不是道早安，竟然是說我昨天晚上打呼了！我從來不打呼的，就連我跟老婆說她也很驚訝。唯一最讓我受傷的是，以前去哥哥家就知道他會打呼，而且還很大聲，結果這次反而是我在打呼。」

▲▼李銘順(右)、李銘忠(左)親手準備慶功宴表達感謝之情。（圖／公共電視提供）

▲錄影時發生很多趣事。（圖／公共電視提供）
在白天縱騎的車程中，在某段山路轉彎處李銘忠還差點發生驚險意外，李銘順解釋那段山路有很多卡車、貨車通行，「因為他們是天天在走那條路，所以就會開得很順、很快，反而是我們要特別注意他們。」因為山路狹小的關係，卡車又有外輪差的關係會吃到對向道路的範圍，因此碰到轉彎就要更要注意安全。

▲▼李銘順(右)、李銘忠(左)親手準備慶功宴表達感謝之情。（圖／公共電視提供）

▲兩人上路第一天騎超過12小時。。（圖／公共電視提供）
李銘忠表示每次騎到轉彎處時，因為角度的關係，對向來車都像是突然出現，容易讓人措手不及，他表示：「那次是下雨天我們正在騎下坡，就有一個彎路，對向車突然出現，我們差點來不及閃躲，在跟車子面對面煞車的時候我就打滑了，但幸好我打滑之後就馬上騎到旁邊去，但那次真的有嚇到了。」

▲▼李銘順(右)、李銘忠(左)親手準備慶功宴表達感謝之情。（圖／公共電視提供）

▲李銘順（前）、李銘忠（後）剛上路就遇天候不佳。

 

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李銘順, 李銘忠, 歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機

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