泰國同婚法通過「BL劇2男神」終於認愛！　MewTul牽手公開戀情

記者陳芊秀／綜合報導

泰國參議院於6月18日通過《婚姻平權法案》，成為亞洲第三個同性婚姻合法的國家。而泰國兩大BL劇男神Mew、Tul也在近日公開兩人戀情，成為同婚合法化通過後，最受矚目的真情侶。

▲Mew、Tul的關係受到外界高度關注，泰國通過同婚法後鬆口公開關係。（圖／翻攝自IG）

Mew於2019年因演出BL劇《與愛同居》人氣翻紅，當年與Gulf的CP組合風靡海內外粉絲。他2022年曾發文公開「有在交談的人」，鬆口有交往中的對象，但是對方身分保密，而後他與Tul的互動密切，讓外界高度關注對象正是Tul，雙方更時常公開出席活動，台上私下都時常同框。

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▲Mew、Tul各自都有BL劇代表作，私下交情非常好，Mew於2022公開認愛「有交談對象」，一直受到外界好奇。（圖／翻攝自IG）

網友最近轉發Mew、Tul參加YouTube節目的畫面，兩人分享發展關係的經過，起初原本就認識，因各自演出的戲劇受歡迎而傳訊祝賀，就此保持聯繫。節目最後，兩人牽手公開彼此的感情。

▲Mew、Tul牽手公開關係。（圖／翻攝自YouTube／GoyNattyDream Channel）



Tul現年31歲，與男星Max搭檔演出BL劇《醉後愛上你》、《亡者之謎》爆紅，人氣飆漲之際，選擇延續學業，到美國哥倫比亞大學留學攻讀碩士學位。他在留學期間，Mew曾3度赴美探望，直到最近公開關係，娛樂圈好友紛紛送上祝福。