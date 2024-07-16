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追蹤逾百則在大牙臉書惡意留言　王為森驚：大多是平凡普通人

大牙擔任現代婦女基金會年度倡議大使，近日出席許多公開活動，都身著Only Yes Means Yes（沒有同意，就是性侵）字樣上衣，宣導積極同意權。

文、圖／鏡週刊

「我很佩服大牙。就算把我放到她的情境裡，我也完全做不到，像她這樣的勇敢——她面對公眾，不但勇敢，還很理性。她把不理性的情緒，全部留給自己。」32歲的導演王為森說。

現代婦女基金會邀請演員周宜霈（大牙）擔任展心復原計畫年度倡議大使，導演王為森負責拍攝「相信傾聽 陪伴前行VCR」，呼籲社會大眾幫助受害者邁向復原之路。王為森坦言，自己身為男性，也曾想替 #MeToo 受害者發聲，卻受到壓迫，「拍攝之前，我們開過幾次會，大牙講到哭，我也講到哭。我的好友經歷過和大牙一樣的事（權勢性暴力），當事人的創傷反應可能都很相似。所以，我對大牙的故事，特別有共感。」

「看完大牙去年寫的那篇文章，我曾想：她沒有要繼續在台灣演藝圈待著嗎？她是抱著怎樣的決心？她強大到什麼程度？」王為森熟悉台灣影劇圈生態，不只一位朋友身曾遭遇權勢性騷，卻不敢發聲。王為森為拍影片，做了大量田調與社會觀察，長期檢視、追蹤超過300則評論或公開轉發大牙發文的惡意留言，結果發現，寫下惡毒文字的人，竟然大部分都是「超級平凡的普通人」。

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針對女性而發動的攻擊

「惡意的、平凡的大眾們，很像我們平日買早餐會遇到的鄰居阿姨阿伯、同學爸媽，甚至，與我們同輩的人；可能是素人，或是小有名氣的網紅。」王為森和團隊夥伴幾乎看了每一則去年轉發大牙發文的公開評論，以及大牙臉書上的所有留言。其中，有善意支持者，也有大量惡意留言；惡意留言中，排除機器人或網軍帳號，王為森持續追蹤了約300個臉書、IG社群帳號，點進這些帳號個人頁面，研究公開發文。

「有些人是分享大牙的發文，是用戲謔口吻說：『這麼多年，為什麼現在才講？』我發現，很多人在看好戲。」「這些留言，已經不是攻擊特定事件了，而是針對『女性』發動的攻擊。而其中，也有不少是女性...我追蹤了一個帳號，她公開發文顯示，她有兩個女兒...」王為森做了大量田野調查，驚訝發現，不少人躲在螢幕和鍵盤背後，這些平凡的大眾，來自各行各業，「我覺得最可怕的是，他們都不是水軍，有人是學校老師、有人是公務員。有人前一篇發文，還在團購零嘴，下一篇就是超惡毒的留言、嘲諷權勢性騷擾的受害者，有人還鼓吹，要用暴力對待女生。然後，又繼續發和孩子的合照...。」

導演王為森（右）的女性好友也是權勢性暴力案件倖存者，他在拍攝大牙倡議影片時，想到好友經歷的一切，替代性創傷爆發，拍攝時，雙方一度情緒激動。（王為森提供）

▲導演王為森（右）的女性好友也是權勢性暴力案件倖存者，他在拍攝大牙倡議影片時，想到好友經歷的一切，替代性創傷爆發，拍攝時，雙方一度情緒激動。（王為森提供）

倡議影片中，超過10名影子演員合作的影像交疊，指指點點的陰翳，落在大牙身旁，大量人影形塑成迫人的威逼感，「網路上有很深的惡意、很奇怪的觀念；而社會加諸在受害者身上，好像有一堵無形的牆，後來（現代婦女基金會執行秘書）姿瑩就解釋：大家懼怕的，其實還是權力的本身。」

他強調：「『話語權』也是一種權力──倖存者沒有做錯事，為自己發聲，反而要被另一批人檢視、公審，這過程很像潮汐，一旦往前湧，就壓迫到她們。」

不再讓妳孤單

王為森觀察，直到藝人郭源元再發文，鉅細靡遺描述被陳建州性騷過程，「從那時候開始，留言風向很明顯，改變了。大牙、郭源元是完全沒有交集的人，卻講了同一件事；聲援大牙的留言，愈來愈多。」

值得注意的是，大牙擔任現代婦女基金會倡議大使、影片上線後，吳姿瑩密切觀察網路風向，「我們幾乎每篇留言都看了，還是有不太善意的聲音，但我們發現：正向、支持倖存者的聲音，愈來愈多。」

「大牙的案件，很具指標性。過去，台灣真的沒有被害人敢講出整個受害的過程，以至於大家會譴責被害人：『妳怎麼不逃？』、『妳是不是太笨？怎麼那麼相信對方？』」吳姿瑩觀察，從大牙的個案中，外界得以透過被害人自述，理解被害人其實是千方百計想脫身，最後卻是千鈞一髮，才脫離危險。

王為森身為男性，坦言自己若陷入大牙情境，也很難像她一般勇敢。為了拍攝現代婦女基金會的倡議影片，他深入網路田野調查，看遍鍵盤後的惡意。（王為森提供）

▲王為森身為男性，坦言自己若陷入大牙情境，也很難像她一般勇敢。為了拍攝現代婦女基金會的倡議影片，他深入網路田野調查，看遍鍵盤後的惡意。（王為森提供）

「脫身，這件事情容易嗎？大家知道這有多難嗎？在很多權力關係之下，妳不能給他（加害人）一巴掌說：『老娘不幹了』。」吳姿瑩說，從大牙個案中，權勢性暴力的脈絡得以被看見，「大家這時才知道，當下的條件、狀態，其實限制了被害人可以做的反應。」

「這個社會氛圍，是慢慢在形成的，」吳姿瑩表示，大牙勇於發聲的過程，對其他台灣權勢性暴力的受害者也是一種示範；「很多人看見這些社會現象，會幫忙解釋、轉譯被害人的心聲，和社會對話。新聞事件下的留言處，愈來愈多人願意表態支持聲音，不再讓被害者一個人面對惡意。」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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鏡週刊, 大牙, 周宜霈, 王為森, 性騷擾

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