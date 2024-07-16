八點檔激情戲！客廳親回房間「全程都是啾啾聲」她拍前報備未婚夫

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔《追分成功 起家》何宜珊和王盈凱劇中甜蜜求婚之後，愛得更加火熱，上演激情戲碼，從客廳一路激吻回房，吻戲親到發出「啾啾聲」，何宜珊更跨坐在王盈凱身上，讓對方幫她褪去外衣，露出美背，讓人看的臉頰發燙。

▲《追分成功 起家》何宜珊、王盈凱愛得火熱。（圖／台視提供）

由於床戲動作幅度太大，何宜珊和王盈凱同擠在一張道具小床上，幾乎將床板掀翻，工作人員不得不加強床沿周邊的固定，讓演員可以安心拍攝。這是也是兩人第一次拍床戲，開拍前略顯尷尬，戲外何宜珊甚至提前跟未婚夫報備。

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▲何宜珊拍攝激情戲之前有跟未婚夫報備。（圖／台視提供）

而王盈凱則是出身武行，曾擔任武術指導，從滾山坡到滾床戲，這次因為要保持固定姿勢，手撐到發抖。他自嘲「拍過很多動作戲，但這種動作戲倒是第一次。以前的動作戲可以套招、事先練習，但這個就不方便練習了。」幸好拍攝順利完成，兩人下戲後看起來幾乎虛脫。何宜珊表示「心臟跳得超快，一點都不輕鬆。」

▲何宜珊、王盈凱在《追分成功 起家》有激情戲。（圖／台視提供）



此外，茵芙和何宜珊因為拍戲成為好姊妹，私底下會一起研究吻戲怎麼拍比較好看，在這次床戲開拍前，還特地準備了4種口味的棒棒糖，笑說「吻起來會有甜甜的味道」。