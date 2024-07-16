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「12頭身美少女」莎賓娜近況曝！「臉蛋大爆改」網嚇：妳是誰

莎賓娜過去模樣清純，被喻為十二頭身美少女。（圖／報系資料照）

▲莎賓娜過去模樣清純，被喻為十二頭身美少女。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

哈薩克女排球員莎賓娜（Sabina Altynbekova）2014年曾來台灣比賽，甜美的外表加上120公分的長腿，被喻為十二頭身美少女，但近年來她傳出整形失敗。2020年嫁給哈薩克富商成為人妻，不時會在社群分享生活。近期莎賓娜更在個人社群貼出「最新近況」照片，卻讓許多網友一看忍不住瞪大雙眼驚喊：「妳是誰？」

27歲的莎賓娜日前在IG上曬出近況，只見她一身長髮，妝容精緻，身穿小洋裝，搭配同色系手錶及包包等配件，站在花樹下拍照。與先前清純模樣相比，她現在變得有女人味，看起來就像是一個貴婦，但網友批莎賓娜塑膠感太重，少了當年的清純感。

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莎賓娜容貌產生變化。（圖／翻攝莎賓娜IG）

▲莎賓娜容貌產生變化。（圖／翻攝莎賓娜IG）

據了解，莎賓娜身高182公分，腿就有120公分，當初甜美的外表讓她爆紅，讓她廣告跟節目邀約滿滿，而哈薩克隊也為此感到困擾，教練稱，媒體集中一個隊員，好像只有一人在比賽。

莎賓娜之後加入日本企業球隊GSS陽光隊後疑似整形，五官變不同，嘴唇變厚，五官更深邃，日媒批「整到壞掉」、「女神崩壞」。

受打擊的莎賓娜，半年後就回解約回哈薩克，她拿到先發國手資格，又考上哈薩克最高學府阿利法拉比大學。莎賓娜2022年在IG宣布結婚，老公是哈薩克電商巨頭富商，婚後育有一女，她也經常在社群分享跟老公遊山玩水的照片。

2014年的莎賓娜。（圖／達志／美聯社）

▲2014年的莎賓娜。（圖／達志／美聯社）

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