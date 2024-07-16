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Ozone挑戰攀岩分組賽　抱石拍時尚照成果超驚人

娛樂中心／綜合報導

本週的《星光雲！RUN新聞》由阿本代班主持，與峮峮一起訪問人氣男團Ozone並挑戰攀岩分組賽，輸家將要接受攀岩登高懲罰。而節目一開場阿本就想偷加入Ozone，還先學好了他們的招牌姿勢和新歌《World Top》，讓現場笑聲不斷，精彩內容將在7月16日下午5點播出，記得準時收看節目。

▲▼Ozone來《星光雲！RUN新聞》宣傳演唱會，挑戰攀岩分組賽。（圖／ETtoday）

▲Ozone來《星光雲！RUN新聞》宣傳演唱會，挑戰攀岩分組賽。（圖／ETtoday）

Ozone將在8月3日攻上小巨蛋，舉辦《World Top》演唱會，為此特別來到《RUN新聞》宣傳。製作單位準備了攀岩分組賽，分別訓練他們的手眼協調、腿力以及拍攝技巧，不過佳辰在節目中竟變成地下製作人，不僅邀大家拍攝「沒有動動的時代」介紹影片，還用了超復古的換場方式，讓阿本笑喊：「你們不是偶像團體嗎？」，而在拍攝技巧考驗中，Ozone將攀上抱石場拍攝出時尚大片，在有限的場地內他們究竟能產出多厲害的照片呢？而又會是哪組隊伍會成為輸家登上攀岩場呢？大家一定要記得鎖定節目就會知道啦！

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20240716星光雲RUN新聞

《星光雲！RUN新聞》節目將在7月16日下午5點直播，屆時在《ETtoday星光雲》、《播吧》、《ETtoday星光雲粉絲團》還有《星光雲APP》同步播出，千萬不要錯過了哦。

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星光雲, run新聞, 星光雲run新聞, 峮峮, 阿本, ozone

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